Назначен региональный менеджер Visa в Центральной Азии

Кристина Дорош сосредоточится на развитии бизнеса электронных платежей в недавно созданном кластере Центральная Азия и Азербайджан.

Visa объявила о назначении с 1 июня Кристины Дорош на должность вице-президента, регионального менеджера Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане. Следуя за трансформационными преобразованиями в развитии новых технологий и нормативно-правовой среды, Visa изменила структуру кластера на Кавказе и в Центральной Азии и повысила уровень главы субрегиона Центральной Азии и Азербайджана до уровня вице-президента.

В своей новой роли Кристина Дорош сосредоточится на развитии бизнеса электронных платежей в недавно созданном кластере Центральная Азия и Азербайджан, увеличивая ценность Visa для банков, торговцев и держателей карт.

«Мы очень рады назначению Кристины Дорош. Учитывая ее исключительные лидерские качества и опыт работы в разных странах, выдающийся рост Кристины в нашей компании — это заслуженное признание ее энтузиазма и постоянной поддержки разнообразия и расширения прав и возможностей женщин в странах СНГ и Юго-Восточной Европы. Я уверена, что Кристина добьется впечатляющих результатов, руководя нашей командой и поддерживая наших клиентов на пути развития цифровых платежей в странах Центральной Азии и Азербайджане», — прокомментировала Вера Платонова, старший вице-президент и генеральный менеджер компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Последние пять лет в Visa Кристина занимала различные должности в сфере платежных решений и развития бизнеса. Помимо основных продуктов (дебет, кредит и премиум), она также руководит разработкой программ лояльности и направлением коммерческих карт, которые в комплексе являются основой для дальнейшего распространения электронных платежей. В 2019 году Кристина Дорош была назначена на созданную должность регионального менеджера Visa в странах Кавказского региона. Кристина находится в Алматы и с 1 июня приступила к руководству бизнесом Visa в странах Центральной Азии — Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане — и Азербайджане.

«После впечатляющего опыта, полученного в работе в качестве руководителя команды профессионалов в Кавказском регионе, для меня большая честь возглавить управление бизнесом Visa в Центральной Азии и Азербайджане. Это захватывающая возможность предоставить нашим клиентам и партнерам большую ценность и внести свой вклад в переход к цифровой экономике во всем регионе. Я с нетерпением жду начала плодотворного сотрудничества с регуляторами, клиентами и партнерами для расширения нашего технологического присутствия на рынке», — сказала Кристина Дорош.

Усиливая команду под руководством Кристины Дорош, с 1 июня Антон Бороздин вступил в должность старшего директора, главы департамента развития бизнеса в Казахстане и Узбекистане, что отражает его расширенные полномочия. С момента прихода в Visa в 2020 году Антон в роли директора по продажам был сосредоточен на развитии бизнеса в Центральной Азии. Он внес значительный вклад в развитие Visa в регионе. В новой должности Антон будет руководить продажами Visa в Казахстане и Узбекистане, а также осуществлять прямое руководство командой по развитию бизнеса.

«Я очень рад возможности занять новую должность в команде Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы и возглавить направление продаж Visa в Казахстане и Узбекистане», — отметил Антон Бороздин.