Перечень объектов информатизации госорганов утвердили в Казахстане

Постановление вводится в действие с 1 июля.

Премьер-министр РК Аскар Мамин подписал постановление правительства от 26 мая 2021 года № 342 «Об утверждении перечня объектов информатизации государственных органов и организаций, подлежащих интеграции с реестром бизнес-партнеров». Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

В соответствии с пунктом 3 статьи 25-1 предпринимательского кодекса РК от 29 октября 2015 года правительство Республики Казахстан постановляет утвердить прилагаемый перечень объектов информатизации государственных органов и организаций, подлежащих интеграции с реестром бизнес-партнеров. Постановление вводится в действие с 1 июля 2021 года и подлежит официальному опубликованию.