Micro Focus назвали мировым лидером в области ESM

Решение Micro Focus обеспечивает эффективное предоставление услуг и интеллектуальную автоматизацию.

Эксперты аналитической группы Research in Action (RIA) признали решение Service Management Automation X (SMAX) от компании Micro Focus мировым лидером в области систем для управления корпоративной сервисной деятельностью (Enterprise Service Management, ESM) и отвели ей самое почетное место в своей Матрице выбора вендоров ESM за 2021 год, сообщает Computerworld.

«Решение Micro Focus SMAX занимает лидирующее положение в категории управления корпоративной сервисной деятельностью. Кроме того, оно является лидером по уровню удовлетворенности клиентов, ширине и глубине предложения решений с платформой, разработанной для масштабирования, повышения производительности и непрерывного улучшения за счет автоматизации и анализа ИТ- и бизнес-процессов, — заявила Эвелин Эрлих, директор по исследованиям компании Research in Action. — Решение Micro Focus обеспечивает эффективное предоставление услуг и интеллектуальную автоматизацию, предоставляя контекстуальные возможности для удовлетворения уникальных потребностей отдельного пользователя в зависимости от конкретных ситуаций или контекста использования. Всё это открывает возможности для динамичной работы и способствует сквозному предоставлению услуг, ставя сотрудника или клиента на первое место».

Решение SMAX доступно в версии для локального развертывания и также предоставляется по схеме SaaS. Ее безопасность подтверждена сертификатом Service and Organization Controls 2 (SOC2).

«Продукт Micro Focus SMAX удостоен чести быть названным мировым лидером в этом отчете Research in Action как первое в мире решение по управлению корпоративными услугами, построенное на базе машинного обучения и аналитики и предоставляющее пользователям возможность выбирать наиболее удобный вариант использования (локальный или SaaS), — отметил Трэвис Грин, старший директор Micro Focus по маркетингу продуктов ITOM. — Отличные оценки удовлетворенности клиентов и присужденные лучшие оценки за ширину и глубину предложений SMAX в Матрице выбора вендоров RIA для управления корпоративными услугами демонстрируют нашу приверженность инновациям, ориентированным на клиентов, и показывают, что мы удовлетворяем потребности наших клиентов ESM».

SMAX представляет собой единое решение для управления ИТ-процессами (ITSM), корпоративной сервисной деятельностью (ESM) и ИТ-активами (ITAM), которое ускоряет окупаемость и снижает совокупную стоимость владения за счет следующих возможностей.

— Предварительно настроенный механизм машинного обучения, встроенный в ядро продукта.

— Автоматическая категоризация заявок (тикетов) и автоматизированный анализ шаблонов (паттернов) инцидентов позволяет ускорить решение проблем и сократить количество сбоев в обслуживании.

— Интеллектуальный виртуальный агент, понимающий естественный язык, помогает снижать затраты на обслуживание и быстро разрешать заявки от конечных пользователей.

— Интеллектуальная аналитика изменений повышает процент успешно внесенных изменений и сводит к минимуму незапланированные простои сервисов.

— Не требующие ручного программирования конфигурации значительно ускоряют время внедрения и модернизаций — клиенты SaaS всегда будут работать с самой свежей версией.

— Простая модель подписки, обеспечивающая прозрачные, гибкие и масштабируемые платежи.

В недавнем обновлении SMAX 2021.02 реализована интеграция с Microsoft Teams, появились новые возможности управления ресурсами для улучшения контроля над затратами, а также расширенное управление ресурсами программного обеспечения с использованием стандартного управления лицензиями VMware. Предстоящее обновление продукта 2021.05 будет включать поддержку OpenShift, что повысит гибкость развертывания, и несколько панелей мониторинга, которые позволят улучшить уровень согласованности в группах, отвечающих за управление сервисами, а также более производительные агенты.

Версия SMAX SaaS позволяет сделать управление корпоративной сервисной деятельностью более доступным по цене. Благодаря локальному размещению данных SMAX SaaS открывает новые возможности для клиентов, которые хотят перейти к облачному управлению услугами.

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