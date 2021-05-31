В Нур-Султане обсудили перспективные IT-проекты

Среди них - безопасная школа, студенческая карта и доступные камеры.

В столице состоялся пятый IT-совет с участием акима г. Нур-Султан Алтая Кульгинова. Во время встречи презентовано пять решенных ключевых задач города. В качестве модератора встречи выступила руководитель столичного управления цифровизации Ботагоз Касабек, которая рассказала о текущей деятельности городского IT-совета.

С докладом о примерах использования видеоаналитики в городе выступил руководитель по развитию TargetAI Д. Панченко. Он выделил основные направления работы: безопасные школы — подтверждение прихода ребенка в школу, в случае отсутствия — уведомление родителям; доступ к камерам для МЧС во время пожара или другой ЧС; контроль строительных/ремонтных площадок; контроль подрядчиков и качества уборки городских территорий, решение позволит оптимизировать уборку города и не чистить уже голый асфальт. Внедрение системы мониторинга камер городского видеонаблюдения позволит получать точную информацию в реальном времени.

Директор департамента по новым разработкам ТОО «STEM Academy» М. Кыстаубаев продемонстрировал членам совета усовершенствованные методы дистанционного обучения Roqed Science. Кроме того, на IT-совете презентован проект жителя столицы, идея которого была предложена на платформе Birge и заняла первое место по итогам онлайн-голосования горожан. Автором идеи «Student Life» является Д. Нугуманов. Цель проекта — доступность и мотивация студентов для повышения успеваемости и качества образования.

Проректор по науке и инновациям «Астана IT University» А. Белощицкий рассказал о проектах, разрабатываемых на базе университета, для реализации в столице. Их цель — разработка алгоритмов для построения цифровых двойников публичных пространств с целью поддержки принятия решений при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Резюмируя встречу IT-сообщества, аким столицы Алтай Кульгинов озвучил точечные рекомендации по каждому из представленных решений города. Работа IT-совета в решении городских задач цифровыми механизмами будет продолжена, в ближайшее время запланирован ряд встреч с цифровизаторами города.

Напомним, что с момента создания IT-совета проведено пять встреч, в рамках которых презентован ряд инновационных решений. Из 11 рассмотренных решений внедрено шесть проектов по поставленным задачам города. Ключевая задача IT-совета столицы — это объединение участников IT-индустрии, где каждый имеет возможность высказать свое видение касательно реализации единой экосистемы города в сфере цифровизации, презентовать цифровой проект для удобства жителей города, а также поделиться рекомендациями по поводу реализации будущих IT-проектов.