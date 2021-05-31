HP Innovation and Digital Education Academy стартует в Казахстане

Академия инноваций и цифрового обучения позволит обеспечить работников сферы образования цифровыми инструментами.

Министерство образования и науки РК, компания HP Inc. и Mirai Partners подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества. Его цель — содействие в повышении квалификации и развитие талантов в секторе образования в Казахстане посредством участия преподавателей в программе HP Innovation and Digital Education Academy. HP IDEA (Академия инноваций и цифрового обучения) дает возможность преподавателям и работникам сферы образования развить свои цифровые компетенции на базе образовательных стандартов ведущих международных университетов.

Пандемия Covid-19 бросила вызов образовательному сектору во всем мире. Преподавателям в Казахстане также пришлось адаптироваться к новым реалиям и изменять привычные модели обучения с целью того, чтобы не допустить остановки образовательного процесса в учебном году. Преподаватели вынуждены в сжатые сроки осваивать возможности, которые предоставляют современные технологии, и искать оптимальный баланс между личным, онлайн- и гибридным обучением. Академия инноваций и цифрового обучения HP IDEA отражает приверженность компании HP своей цели по улучшению результатов обучения для 100 млн людей по всему миру к 2025 году. Ранее программа была успешно запущена в странах Ближнего Востока и Африки, а именно, в ОАЭ, Катаре, Египте, Омане, Саудовской Аравии, ЮАР, Нигерии, Гане и Руанде.

«Образование — один из секторов экономики, больше всех пострадавших от пандемии. В то же время это одно из самых многообещающих направлений, для которого современные технологии открывают бескрайние возможности. Критически важно наделить педагогов необходимыми навыками для работы в гибридном формате. Уникальность виртуальной академии HP IDEA в том, что она ориентирована на педагогику в целом, а не на отдельный образовательный продукт. Совместно с нашими партнерами Intel и Mirai мы сможем наделить работников сферы образования инструментами и современными методиками преподавания, которые позволят им обучать своих учеников максимально эффективно и интересно», — говорит Светлана Вырыпаева, глава представительства HP Inc. в Казахстане.

Министерство образования и науки РК выразило заинтересованность академией, в планах — предоставление доступа к HP IDEA более 100 преподавателям и руководителям из 34 школ. Помимо прочего Академия объединяет результаты исследований и наработки магистратур педагогического факультета Гарвардского и Мичиганского университетов, отвечающие самым высоким стандартам и требованиям.

«Последние два учебных года стали настоящим испытанием для педагогов во всем мире. Закрытие школ, резкий переход на онлайн-обучение, адаптация к новым реалиям — непростая задача как для школьников, так и для их учителей. Необходимо выстроить систему образования таким образом, чтобы никакие внешние факторы не могли остановить учебный процесс. Для этого важно дать педагогам новые знания и развить компетенции в области ИТ и интерактивного подхода к проведению занятий. Мы рады, что у наших учителей появилась отличная возможность присоединиться к HP IDEA и повысить свою квалификацию», — прокомментировал запуск программы Рустем Бигари, вице-министр образования и науки РК.

Участникам HP IDEA предоставляют два варианта программы:

— HP IDEA Fellow — программа продолжительностью один год для передовых кадров и руководителей. Это иммерсивная программа повышения квалификации педагогов, которая дает возможность учителям получать доступ к новым формам обучения и развивать их. Участвующие школы выбирают 3-6 преподавателей и представителей школьного руководства для формирования практики на уровне школы с помощью 4 конференций и еженедельных учебных занятий.

— HP IDEA Associate — программа включает в себя обучение для представителей конкретной школы, разработанное выпускниками HP IDEA Fellows под руководством компаний Mirai и HP. Все сотрудники участвующих школ получат возможность стать HP IDEA Associate.