В ЕНУ им. Гумилева открылась Академия Huawei

Huawei HAINA расширяет свои границы в Казахстане.

Научно-образовательный проект Huawei HAINA (Authorized Information and Network Academy) или Huawei ИКТ Академия с 2013 года занимается подготовкой высококвалифицированных специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий – открывает специализированные лаборатории с новейшими технологиями обучения, повышает квалификацию преподавателей, помогает учебным заведениям совершенствовать систему учебных программ и создавать специальности ИКТ-отрасли. Кроме того, Huawei ИКТ Академия предоставляет студентам доступ к ИКТ-продуктам и технологиям Huawei и способствует развитию талантов посредством программ сертификации в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Академия Huawei разработала целый ряд направлений по сертификации специалистов ИКТ на основе ведущих отраслевых технологий и мирового опыта: HCNA и HCNP по маршрутизации и коммутации, а также курс по безопасности сетей. Научно-образовательный проект HAINA в Казахстане команда Huawei запустила в 2017 году. Это было открытие первой авторизованной академии информационных и сетевых технологий на базе Казахстанско-Британского технического университета. На сегодняшний день в Казахстане функционирует 13 ИКТ-Академий HAINA. В этом году список вузов-партнеров Академии пополнил Евразийский национальный университет имени Гумилева.

«За четверть века университет прошел нелегкий путь становления и развития, благодаря которому сегодня может реализовывать на своей базе современные технологичные проекты. Одним из таких является открытие лаборатории Интернет вещей и Академии Huawei. И мы верим, что этот образовательный материально-технический ресурс позволит осуществлять подготовку востребованных специалистов для предприятий, а также повысит качество образовательных услуг» - отметил Ерлан Сыдыков, ректор ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.

Помимо совершенствования талантов в ИКТ индустрии Академия Huawei проводит ежегодные конкурсы «Huawei ИКТ Казахстан» для студентов колледжей и университетов, где они могут получить опыт международной компании, поддержку экспертов, предложить свои идеи и выиграть возможность для их реализации, а также ценные призы. В Академии можно проходить индивидуальные курсы Huawei ICT Academy и Huawei Talent Online. Более того, Академии проводят «Ярмарку вакансий», тем самым обеспечивая мост между спросом и предложением талантов.

«Прошлый год показал? насколько необходимы передовые технологии и ИКТ-специалисты во всех сферах жизни. Согласно нашим данным, в ближайшие 10 лет в области ИКТ ожидается нехватка семи миллионов специалистов по всему миру. Поэтому очень важно уделять внимание и мотивировать молодых специалистов на этапе их развития, поддерживать и укреплять интерес молодежи к технологиям, что мы и делаем совместно с партнерами в рамках Академии Huawei», – сказал Чжан Цинго, генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan.