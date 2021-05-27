Бахыт Султанов предложил Армении совместные проекты в электронной торговле

Мировая пандемия Covid-19 невольно послужила драйвером развития цифровизации во всех сферах.

За 2020 год объем рынка электронной торговли в Казахстане вырос в два раза, достигнув доли 9,7% от общего объема розничной В2С торговли. Об этом сообщил Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов 26 мая 2021 года на 8 заседании Межправительственной казахско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Процессы экономического взаимодействия требуют все большей интеграции цифровых платформ, информационных потоков и баз данных.

«Учитывая, что цифровизация стала неотъемлемой составляющей успешного развития экономики любого государства, предлагаю реализовывать совместные проекты в этом направлении. У нас есть хорошие наработки в сфере электронной аккредитации субъектов в области оценки соответствия, защиты прав потребителей, на стадии внедрения проект по „социальному кошельку“», — сказал Министр.

В целом идет масштабная реализация системы eGov, в рамках которой у Минторга Казахстана уже имеется хороший опыт.