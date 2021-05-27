В Узбекистане с 1 июня стартует обязательная маркировка лекарств и медицинских средств

Переход на цифровую маркировку позволит создать «электронный дубликат» экономической жизни страны.

С начала июня в Узбекистане начнется обязательная цифровая маркировка лекарственных и медицинских средств. Это определено постановлением правительства «О мерах по реализации пилотных проектов по расширению перечня товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке». Согласно документу, с 15 июня обязательная маркировка внедряется для производителей воды и прохладительных напитков, с 1 июля — для предприятий по выпуску бытовой техники, передает CentralAsia.

Ранее в Узбекистане с 1 января текущего года была запущена маркировка табачной и алкогольной продукции, а с 1 апреля — пивной продукции. Узбекистан является первой и пока единственной страной в СНГ, внедрившей обязательную маркировку пива.

Переход на цифровую маркировку позволит создать «электронный дубликат» экономической жизни страны. С помощью Национальной информационной системы «Asl belgisi» и системы «Налоговый партнер» будет сформирован общественный контроль над контрафактной и нелегальной продукцией. Так, каждому потребителю будет доступна достоверная информация о товаре: его подлинности, сроках годности, наличии сертификатов соответствия.