Когда финансы поют... джаз

4 июня состоится конференция Profit Finance Day, посвященная цифровизации финсектора Казахстана.

4 июня пройдет уже 6-я ежегодная конференция Profit Finance Day 2021, на которой обсуждаются умные технологии в финансовом секторе Казахстана. Тема Profit Finance Day в этом году — Финансовая импровизация, — поскольку и карантин с новой реальностью, и в целом, давление финтеха, заставляет финансовый мир перестраиваться и импровизировать, меняя свое отношение к новым веяниям.

Конференция ориентирована на управляющих, ИТ- и ИБ-руководителей и специалистов финансовых организаций — банковского сектора, страховых компаний, пенсионных и инвестиционных фондов, ломбардов, микрокредитных организаций и ипотечных компаний, а также финансовых специалистов из нефинансовых отраслей. Традиционно на PROFIT Finance Day обсуждаются самые актуальные вопросы финансовой отрасли в контексте информационных технологий. О том, как ИТ помогают снижать издержки и повышать эффективность, поговорим на конференции.

В связи с сохраняющимися карантинными ограничениями конференция пройдет в онлайн-формате. Зато участвовать можно будет из любой точки планеты, где есть интернет. Но обязательно зарегистрируйтесь — для зарегистрированных пользователей предусмотрены специальные фишки!