В Павлодаре видеокамеры всех школ района вывели на планшеты полиции

В регионе проверили организации образования на безопасность.

В Павлодарской области усиливают безопасность учебных заведений, в том числе и за счет видеонаблюдения. При проверке школ региона отметили положительный опыт двух районов — Железинского и Теренколь. Так, в Железинском районе видеокамеры всех школ вывели на планшеты участковых инспекторов полиции района посредством мобильного приложения. В другом районе — Теренколь — в 10 учебных заведениях установлены тревожные кнопки с выводом в дежурную часть отдела полиции с помощью сигнализации на отдельный сотовый телефон, с дальнейшей передачей дежурным участковым по территориальности, передает Sputnik.

«Обследовано 357 школ и 45 колледжей региона. Во всех организациях образования есть камеры видеонаблюдения. Например, в Павлодаре из 53 школ и 27 колледжей видеокамерами не оснащен лишь один колледж», — сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

В 110 организациях образования обследование выявило 230 мест, не охваченных камерами видеонаблюдения. К центру оперативного управления Павлодара — к системе облачного видеонаблюдения — организован удаленный доступ 114 объектов образования посредством сети интернет, остальные камеры учебных заведений выведены на вахту. 43 учебных заведения заключили договоры с охранными структурами с подключением тревожной кнопки, пояснили в полиции.