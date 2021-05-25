Приложение Ashyq передали государству

Именно из-за этого на протяжении нескольких дней происходили сбои в работе программы.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов извинился перед пользователями за сбои в приложении. Он объяснил это передачей имущественных прав на приложение от разработчика государству. Отныне МЦРИАП будет курировать работу Ashyq. Сопровождением и администрированием системы займется АО «Национальные информационные технологии».

«По поводу сбоев и технических проблем, которые были с Ashyq, хочу принести свои извинения за неудобства, с которыми столкнулись граждане. Государство приняло систему Ashyq, в последние дни был переход на полное сопровождение и адаптацию к оператору АО «НИТ». Теперь вопрос по техническим неполадкам будет курировать наш национальный оператор. Все специалисты высокой категории, я думаю, что они обеспечат стабильность и работоспособность сервисов, — заявил Асет Турысов.

Кроме того, Ashyq интегрировали с базой мобильных граждан eGov, что позволит избежать вероятность использования чужого ИИН.

«Если кто-то при входе попытается вбить чужой ИИН, это сразу выяснится — он не будет соответствовать данным из eGov. Прошу граждан скачивать приложение eGov mobile и с него идентифицироваться. Это занимает небольшое время, после чего вы попадаете в базу мобильных граждан. Таким образом мы исключаем возможность введения чужих ИИН. Работа по интеграции с сервисом паспорта вакцинации, чтобы отображались в приложении статусы по гражданам, сейчас продолжается. В ближайшее время, думаю, реализуем», — пояснил Асет Турысов.

Спикер добавил, что казахстанцы также могут проверить свой статус через приложение Aitu. Помимо этого, ведомство ведет переговоры с банками второго уровня для того, чтобы сервис был доступен и в их приложениях — таким образом у граждан будет альтернатива.

О результатах работы Ashyq был проинформирован Касым-Жомарт Токаев. Как сообщил Президенту 24 мая заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, в настоящее время 1,5 млн казахстанцев уже являются активными пользователями приложения. В проекте участвует около 7 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Внедрение проекта позволило обеспечить бесперебойную работу предпринимателей, а также выявить более 2,5 тыс. положительных лиц с Covid-19 и две тысячи контактных, нарушающих карантинный режим.