Казахстанцы теперь смогут торговать на Amazon напрямую

До сих пор страны Центральной Азии не допускались на торговую площадку.

Американская интернет-площадка Amazon предоставила продавцам из Казахстана возможность прямой регистрации на сайте. Об этом сообщил Бахыт Султанов, министр торговли и интеграции РК.

«Мы завершили начавшиеся еще в ноябре прошлого года переговоры с Amazon. И наконец-то с 20 мая наша страна включена в перечень „разрешенных“ на одной из крупнейших в мире платформ электронной коммерции. Главной проблемой доступа на Amazon для наших бизнесменов была необходимость становиться „частью“ разрешенных стран: то есть, открывать в этих странах юридическое лицо и банковский счет для проведения всех операций на площадке. Но теперь мы эти сложности исключили», — сообщил министр.

Теперь казахстанские предприниматели смогут получать оплату напрямую через казахстанские банки и торговать, не регистрируясь в другой стране — Казахстан теперь можно найти в перечне стран-продавцов.

«Для нас это очень важно! Ведь Amazon — это одна из самых популярных площадок. Сотни миллионов активных клиентов в более чем 200 странах и территориях мира. Причем, что любопытно, зарегистрированы продавцы только 188 стран. Очень важно, что Amazon открывает дорогу малому и среднему бизнесу — 60% всех розничных продаж маркетплейса делают 1,9 миллионов малых и средних предприятий. А в прошлом году чистые продажи Amazon составили 386,1 миллиарда долларов», — добавил спикер.

Чтобы зарегистрироваться на площадке, необходимо представить копию паспорта, действующую кредитную карту, банковский счет, номер телефона и информацию о налоговых отчислениях. Стоит отметить, что помимо Казахстана торговая площадка открыла свои двери и предпринимателям из Кыргызстана и Узбекистана.

«Нашим предпринимателям приходилось регистрировать юрлицо в других странах и сложными путями продавать на этой платформе. Министерство торговли и интеграции совместно с командой Amazon проделали огромную работу. Это процесс переговоров, логистика, технические доработки платформы. И мы с гордостью объявляем, что наконец-то Казахстан в списке разрешенных стран, казахстанские предприниматели могут напрямую продавать свои товары глобально», — добавила Асель Жанасова, вице-министр Министерства торговли и интеграции РК.