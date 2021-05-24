Удобная онлайн-типография теперь доступна казахстанцам

В Алматы запущена онлайн-типография Bigfoto.kz.

С запуском сервиса Bigfoto.kz не только алматинцы, но и пользователи по всему Казахстану могут удаленно заказать печать любого типа на любых материалах — от визиток до печати на стекле. Сервис онлайн-печати Bigfoto.kz работает на производственной базе группы компаний «Подсолнух advertising» и «Баннерово-Плакатово». Онлайн-типография работает как со штучными заказами для частных лиц, так и с крупными тиражами для бизнеса. Клиентам сервиса доступна широкоформатная и УФ-печать, печать на холсте, а также рекламные конструкции и решения для оформления интерьера.

Идея онлайн-типографии состоит в том, что клиент может самостоятельно и быстро выбрать именно тот вариант и условия печати, которые ему удобны. Bigfoto.kz предоставляет заказчикам широкий набор готовых шаблонов. Любой из них можно отредактировать по своему желанию или загрузить и отправить на печать собственные дизайн-проекты. И все это — максимально удобно и оперативно. Ключевое преимущество онлайн-типографии — в возможности быстрого оформления заказа и большом наборе различных опций печати. А на выходе заказчик получает качественную печать с точной цветопередачей (для всего печатного оборудования составлены карты цвета, ICC профили).

«Новые реалии по всеобщему переходу на удаленку диктуют свои условия. Наша основная особенность состоит в том, что мы облегчили и упростили процесс расчета и формирования заказа. Клиенты избавлены от необходимости искать дизайнеров, вести долгую переписку с менеджерами, созваниваться и уточнять детали. Мы построили сервис таким образом, что удаленно заказать полиграфию стало максимально удобно. Вы можете даже заказать печать на холсте или модульные картины, просто загрузив свой файл или выбрав изображение в фотобанке. Иногда дизайнеру дольше объяснять, чем, например, самому из готового шаблона создать визитку. Bigfoto.kz позволяет быстро внести свои данные в шаблон, выбрать бумагу, добавить логотип. 5 минут — визитка готова и отправлена на печать. Шаблонов много, мы будем пополнять базу», — рассказывает Артем Дзизенко, представитель Bigfoto.kz.

В том случае, если клиенту необходима помощь с подготовкой файлов, дизайнеры Bigfoto.kz помогут. С момента оформления заказа и до получения клиент получает уведомления о его статусе. Готовый заказ можно забрать самому или же оформить курьерскую доставку — отправка заказов осуществляется по всему Казахстану. Стоимость проекта печати просчитывается автоматически, исходя из опций, выбранных заказчиком. Оплата производится прямо на сайте (ePay). Сроки печати составляют 2-3 дня. Безусловно, все зависит от объема и сложности заказа, загрузки типографии. Однако представители сервиса подчеркивают, что стараются обрабатывать заказы как можно оперативнее, и при возможности — даже день-в-день.

Типография «Подсолнух», на базе которой располагается Bigfoto.kz, работает на самом современном оборудовании. Так, типография — первая и пока единственная в Казахстане установила у себя цифровую печатную машину Xerox Iridesse. Это первая в мире шести-красочная цифровая печатная машина, способная в один проход печатать стандартными цветами и дополнительно золотом, серебром, белым и «лаком», с возможностью получать сотни оттенков цветов металлик с эффектом перелива и/или перетекания от одного оттенка к другому. С этой машиной клиентам Bigfoto.kz стали доступны уникальные варианты декоративного оформления продукции, включая нестандартные эффекты (переходы от CMYK к металлизированным цветам, имитация выборочного и гибридного лакирования). Реализовывать необычные дизайнерские решения также помогает поддержка широкого диапазона материалов — от 52 до 450 г/м2, от пленки и кальки до темного и цветного картона.