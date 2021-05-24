Продажи новых TWS-наушников Huawei превзошли ожидания

Беспроводные Huawei FreeBuds 4i завоевывают казахстанский рынок.

Huawei Consumer Business Group (BG) сообщает о том, что первая партия новых беспроводных наушников, представленных менее месяца назад, полностью распродана. Продажи TWS устройств бренда Huawei на рынке Казахстана выросли в 10 раз в течение двух недель после официального запуска нового продукта. Однако в компании уверяют, что наушники поступят в продажу к официальным дилерам уже с 24 мая.

По данным исследовательской компании Counterpoint, в 2020 году рост глобального рынка TWS-наушников (true wireless stereo, TWS) составил 83%. Их продажи увеличились до 238 млн устройств, обеспечив рост всего сегмента носимой электроники. Данный вид наушников еще называют «подлинно беспроводные» стереофонические наушники, поскольку у них отсутствует не только кабель со штекером, но и соединительный провод между самими наушниками.

По оценке аналитиков TrendForce, немалую роль в популяризации подсегмента TWS оказал массовый перевод этих устройств на стандарт Bluetooth 5.0, благодаря чему при работе с соответствующим источником беспроводного сигнала у наушников заметно улучшилось как качество звучания, так и продолжительность автономной работы.

«Сейчас мы наблюдаем бум покупательского интереса к TWS-наушникам. Покупатели оценили удобство, универсальность и дизайн такого форм-фактора и готовы инвестировать в тот продукт, который удобен в ежедневном использовании. Гарнитуры стали особенно актуальными во время перехода на удаленную работу, когда увеличилось количество рабочих звонков и онлайн-конференций», — отмечает PR-менеджер Huawei Device в Казахстане и странах Центральной Азии Мухтарали Ибраев.

Huawei FreeBuds 4i способны проработать без подзарядки 10 часов в режиме непрерывного воспроизведения, а при использовании зарядного футляра время работы продлится до 22 часов. Новинка использует интеллектуальную технологию динамического активного шумоподавления, обеспечивает кристально чистый звук и демонстрирует отличную автономность батареи.