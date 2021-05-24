Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в Казахстане

Сейчас компания рассматривает возможные пути для расширения в регионе СНГ.

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. Об этом он сказал в пятницу на российском марафоне «Новое знание», передает Kazpravda.kz.

«Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах», — сказал Маск, отвечая на вопросы участников форума по видеосвязи.

По его словам, сейчас компания рассматривает Россию в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей.

«У нас есть завод в Шанхае… Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира, потенциально мы рассматриваем Россию», — сказал он.