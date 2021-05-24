Министерство цифрового развития, ЮНИСЕФ и Международный союз электросвязи подписали Меморандум о взаимопонимании.

Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Артур ван Дизен, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане, и Дорин Богдан-Мартин, директор Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи, подписали меморандум о взаимопонимании по совместной реализации инициативы GIGA. Согласно меморандуму, МЦРИАП РК будет председательствовать в руководящем комитете Giga и играть ведущую роль в координации проекта со стороны правительства Казахстана. Также МЦРИАП РК будет поддерживать и адаптировать глобальную модель Giga к страновому контексту и потребностям.

В рамках инициативы Giga ставится задача обеспечить подключение каждой школы к интернету, а каждого молодого человека — к огромному количеству информации, ресурсам для обучения и возможностям для роста и реализации своего потенциала.

«Инициатива GIGA совпадает с видением Казахстана в сфере цифрового развития и важна для обеспечения интернетом школ по всему региону. Наше партнерство создаст прочную основу для эффективной системы образования и цифровой экономики. Проводя интернет, мы соединяем не здания, а людей и даем им большие возможности», — сказал Багдат Мусин.

Также министр отметил, что меморандум усилит национальный проект «DigitEL» (Digital Era Lifestyle), одна из задач которого — 100% покрытие Казахстана качественным интернетом.

«Партнерство с правительством Казахстана является неотъемлемой частью нашего ускорения реализации GIGA — будучи ведущей страной региона по этой инициативе, Казахстан заложит основу для новых моделей финансирования, партнеров и цифровых инструментов — и, в конечном счете, возможностей и выбора для всей молодежи. Эта работа имеет решающее значение для преодоления цифрового разрыва в Центральной Азии и во всем мире. Я очень рад, что сегодня мы подписали трехсторонний меморандум, и в этом году продолжим реализацию инициативы совместным силами в отдаленных регионах Казахстана», — сказал Артур ван Дизен.

В свою очередь ЮНИСЕФ и МСЭ будут обеспечивать глобальное лидерство и региональную экспертизу, мобилизовывать технические ресурсы, в том числе в части подключения «последней мили» и инновационные механизмы на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) с операторами связи для улучшения качества подключения.

«Подписание меморандума является важной вехой в наших усилиях по предоставлению преимуществ цифровой трансформации каждому ребенку и каждому молодому человеку в Казахстане. Мы очень рады видеть, что Giga вносит свой вклад в укрепление системы образования и преодоление цифрового разрыва в стране», — сказала Дорин Богдан-Мартин.

Кроме того, стороны планируют проведение коллективных консультаций с телекоммуникационными компаниями и финансовыми организациями, а также подключение 25 сельских школ Казахстана к широкополосному интернету при поддержке ЮНИСЕФ и МСЭ.

Что означает GIGA?

GIGA имеет четыре основных направления: нанесение на карту мира каждой школы, финансирование общей ставки, которые могут объединить спрос на подключение, подключение каждой школы, развитие у молодых людей необходимых навыков. Инициатива GIGA перекликается с видением Казахстана в области цифровизации и связи, приверженностью страны достижению Целей в области устойчивого развития, а также с выводами 1А и 1В Группы высокого уровня Генерального секретаря ООН по цифровому сотрудничеству, в которых говорится, что к 2030 году каждый взрослый должен иметь доступ к цифровым сетям по доступным ценам.

В рамках Giga осуществляются четыре направления работы.

Картирование — совместно с правительствами в рамках инициативы Giga начато картирование спроса на подключение при использовании школ как базовых пунктов и определение пробелов в возможности установления соединений. Эта информация, в сочетании с имеющимися данными картирования МСЭ, дает странам возможность получить представление об имеющейся инфраструктуре и оценить доступность проводной и беспроводной связи при оценке соответствующих решений для соединения школ. Уже произведено картирование более 800 000 школ в 15 странах.

Финансирование — Giga будет сотрудничать с правительствами и консультировать их относительно создания приемлемых в ценовом отношении и устойчивых моделей, соответствующих конкретным странам, для финансирования и предоставления услуг, компенсируя затраты на создание рынков и стимулируя инвестиции частного сектора.

Подключение — совместно с отраслью и на основании упомянутых выше результатов картирования в рамках инициативы Giga ставится задача поддержки стран путем предоставления им на рассмотрение информации, касающейся технических решений для обеспечения школ возможностью установления соединений, а стран — безопасной, защищенной, надежной, соответствующей своему назначению инфраструктурой для поддержки будущих потребностей цифрового развития. Здесь предусматривается определение оптимальных решений для установления соединений «последней мили».

Расширение прав и возможностей — на основании капиталовложений венчурного фонда ЮНИСЕФ в решения с открытыми исходными кодами в рамках инициативы Giga будет осуществляться взаимодействие с правительствами для определения, локализации и реализации соответствующих цифровых общественных благ в масштабах, соответствующих приоритетам той или иной страны в области развития, и согласно более широкой национальной цифровой стратегии. Основное внимание уделяется, в том числе, информации и навыкам для детей, преподавателей и администраторов.