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МЦРИАП запустит венчурный фонд раннего финансирования

Холдинг «Зерде» выступит координатором проекта.

20 мая 2021 15:08, Profit.kz
Рубрики: Бизнес

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно со Всемирным Банком в ближайшее время инициирует процедуры по созданию венчурного фонда раннего финансирования. Проект реализуют в рамках соглашения о займе (проект стимулирования продуктивных инноваций) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития. АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» выступит координатором проекта.

В целях выявления заинтересованности в венчурных инвестициях и определения текущей ситуации на венчурном рынке РК, МЦРИАП совместно с координатором в ближайшее время планирует провести предварительные переговоры и обсуждение с потенциальными управляющими компаниями, инвесторами, экспертами и иными заинтересованными лицами.

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