МЦРИАП запустит венчурный фонд раннего финансирования

Холдинг «Зерде» выступит координатором проекта.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно со Всемирным Банком в ближайшее время инициирует процедуры по созданию венчурного фонда раннего финансирования. Проект реализуют в рамках соглашения о займе (проект стимулирования продуктивных инноваций) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития. АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» выступит координатором проекта.

В целях выявления заинтересованности в венчурных инвестициях и определения текущей ситуации на венчурном рынке РК, МЦРИАП совместно с координатором в ближайшее время планирует провести предварительные переговоры и обсуждение с потенциальными управляющими компаниями, инвесторами, экспертами и иными заинтересованными лицами.