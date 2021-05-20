В Казахстане создали Консорциум разработчиков программного обеспечения

Работа консорциума будет нацелена на увеличение валовой добавленной стоимости IT-отрасли, повышение локализации и стимулирование создания рабочих мест.

Болат Башеев, председатель Комитета ИКТ, образования и инноваций Президиума НПП РК, рассказал о создании в Казахстане Консорциума разработчиков программного обеспечения, цель которого — извлечение прибыли для участников от производственной деятельности по разработке ПО.

«Консорциум — это не общественное, а коммерческое объединение в формате простого товарищества, цель которого — извлечение прибыли для участников от производственной деятельности по разработке программного обеспечения. В принципе, как у любой коммерческой структуры по Предпринимательскому кодексу», — пояснил Болат Башеев.

В МФЦА было создано юридическое лицо DPF (Digital Process Factory) — лидер консорциума, уполномоченный заключать договора, осуществлять производственное планирование и итоговый контроль качества выполненных работ. Консорциальный договор подписали первые восемь компаний, совокупной численностью более 1500 IT-специалистов. Среди них — KazDream, Prime Source, Azimut Labs, Samgau, InesSoft, NAT Kazakhstan и ARTA.

Для управления консорциумом на основе консорциального договора сформировано два органа управления, единогласные решения которых — основа всех принимаемых Консорциумом решений:

— Совет консорциума. Собран из числа первых руководителей (CEO) компаний участников. Он ответственен за утверждение внутренних актов консорциума, прием членов, правила распределения работ, а также исключение членов.

— Технический совет. Собран из числа технических директоров (CTO) компаний участников, отвечает за утверждение технологических стандартов консорциума, включая стек технологий и производственные процессы, оценку трудоемкости и нормирование работ. Технический совет призван минимизировать риски появления неподдерживаемого и некачественного кода/решений.

«В первую очередь мы пригласили компании, которые имеют значительное влияние на рынке, работают с государственными органами, имеют давнюю историю, значительную численность сотрудников, рекомендации от государственных органов, не аффилированы между собой и являются друг-другу конкурентами. Расчет был на то, что если мы сможем объединить конкурентов на прозрачных правилах, то условия и форма консорциума будут справедливы. Состав участников планируется расширять на открытых и прозрачных правилах консорциума. Коллеги, кого еще не приглашал, не воспринимайте лично, мы просто еще не успели полностью организоваться. Для начала нужно было усадить за стол переговоров тех, кто находится в прямой конкуренции и имеет значительную долю на рынке GovTech. Повторюсь, по мере структурирования постепенно всех подключим. Двери открыты для всех, кто соответствует условиям благонадежности, которые войдут в Правила консорциума», — рассказал Болат Башеев.

По его словам, консорциум будет предлагать свои ресурсы и услуги всем, кому это может быть интересно. В том числе — правительству РК, холдингам и зарубежным клиентам.

«Мы хотим структурировать долгосрочное сотрудничество с правительством РК. Речь идет о сопровождении и развитии электронного правительства и комплиментарных проектов, так как возникли сомнения в экспертизе отечественной IT-отрасли. С крупными холдингами будем работать для покрытия крупных задач по разработке программного обеспечения для корпоративного сектора. С зарубежными партнерами — для экспорта продуктов и услуг. Мы намерены все это делать как консолидированная переговорная сила, способная брать на себя обязательства и вносить вклады в проекты, которые позволят локальным и зарубежным клиентам довериться Консорциуму», — добавил спикер.

Консорциум уже готов к сотрудничеству с клиентами и начинает предлагать свои услуги.