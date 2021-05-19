Турция намерена инвестировать в казахстанские отрасли ВИЭ и телекоммуникаций

АО «НК „Kazakh Invest“» организовало визит турецкой компании «Sinlak Holding» для обсуждения перспектив реализации нескольких передовых инвестиционных проектов на территории Казахстана.

В рамках встречи председателя правления «Sinlak Holding» Сердара Шинлака и председателя правления «Kazakh Invest» Меиржана Юсупова инвестору была представлена информация об инвестиционном климате, финансовых инструментах, ключевых преимуществах реализации проектов и мерах государственной поддержки инвестиций в Казахстане.

Сердар Шинлак сообщил о намерении реализации ряда инвестиционных проектов в различных направлениях. В рамках первого направления «Sinlak Holding» рассматривает возможность строительства солнечной электростанции на 100 МВт, с дальнейшим расширением до 1000 МВт. Кроме того, турецкий холдинг специализируется на применении собственных инновационных решений в области телекоммуникаций. Инвестор намерен наладить сотрудничество с казахстанскими телеком-операторами и оказать содействие в развитии отрасли.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем тесном взаимодействии в рамках реализации инвестпроектов. В ходе визита компания также планирует провести ряд встреч с уполномоченным государственными органами, представителями квазигосударственного сектора и местными партнерами.

Sinlak Holding — это группа из 18 компаний, работающих в различных областях (военно-промышленный комплекс, энергетика, телекоммуникации, СМИ, частные инвестиции). Холдинг основан в 1962 году и является одной из ведущих компаний в сфере обороны, энергетики и телекоммуникаций в Турции и на международных рынках.