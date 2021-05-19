Монголия лидирует в мире по внедрению криптовалюты

Финансовая система Монголии ранее была основана на наличных деньгах, однако основные банки страны потерпели значительные изменения за последние два года.

Сегодня девять десятых мировых денег — это просто числа на компьютере. В одной только Монголии около 7% всех денег хранится в наличных банкнотах, а остальные 93%— в безналичном или цифровом формате. Так какова следующая эволюция цифровых денег? Все больше и больше экономистов говорят, что электронные алгоритмы, основанные на технологии криптовалюты или блокчейна, скоро заменят фиатную валюту. В настоящее время более 4200 криптовалют торгуются на CoinMarketCap, крупнейшей платформе криптографических баз данных в мире. ArdCoin, монгольский проект поощрения лояльности, основанный на технологии блокчейн, вошел в топ-500 этого списка, передает CentralAsia.

Основная причина успеха проекта в том, что он открыл для монголов многочисленные возможности, которые раньше были невозможны. Среди них: листинги на международных криптовалютных биржах; возможность обмена ArdCoin на фиатные валюты (монгольские тугрики и доллары) и другие криптовалюты (биткойн, Ethereum); через ArdCoin граждане Монголии, проживающие за границей, могут получить доступ к финансовым услугам из Монголии; кто угодно может инвестировать из любой точки мира. Кроме того, ArdCoin — это наиболее широко используемая в мире программа лояльности на основе блокчейна. Например, по оценке Ard, каждый третий монгол владеет ArdCoin.

Финансовая система Монголии ранее была основана на наличных деньгах, однако основные банки страны потерпели значительные изменения за последние два года. В свете нового закона о платежных системах, вступившего в действие в сентябре 2018 года, Монголия выпустила свою первую цифровую валюту. Центральный банк Монголии разрешил местному оператору связи выпускать цифровую монету, которая теперь лицензирована как утвержденная государством финансовая инструкция. Mobicom, также известный как MonPay, считается «безналичным платежным инструментом», стоимость которого привязана к фиатной валюте Монголии — тугрику.