Холдинг «Зерде» подписал соглашение с Казахстанским центром ГЧП

Планируется совместная работа по развитию государственно-частного партнерства по цифровизации регионов и образовательных программ для повышения квалификации специалистов.

Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и Казахстанский центр государственно-частного партнерства будут работать над развитием механизма ГЧП в сфере цифровизации. Соответствующий двухсторонний меморандум подписан в целях установления долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества по вопросам консультативного сопровождения проектов ГЧП, а также совершенствования законодательства, с учетом факторов экономической конъюнктуры, общемировой тенденции развития и предложений субъектов рынка.

В рамках документа планируется совместная работа по развитию государственно-частного партнерства по цифровизации регионов, образовательных программ для повышения квалификации специалистов, а также по разработке документации проектов ГЧП в Казахстане. Холдинг, в свою очередь, будет проводить активную работу по расширению линейки проектов в сфере ИКТ с применением цифровых технологий, которые предоставят населению дополнительные возможности, повысят качество услуг.