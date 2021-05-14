Электронное таможенное сопровождение товаров заработает с 16 мая

Проект предусматривает применение технических средств спутниковой навигации для отслеживания перевозок иностранных товаров.

С 16 мая 2021 года в Казахстане будет применяться электронное таможенное сопровождение при транзите товаров, ввозимых в адрес казахстанских импортеров, находящихся в «зеленой» зоне по распространению Covid-19. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Kazpravda.kz.

Сообщается, что с 16 мая текущего года вступает в силу приказ министра финансов Республики Казахстан от 28 апреля 20231 года № 407 «Об утверждении Правил применения электронного таможенного сопровождения транспортных средств, а также взаимодействия органов государственных доходов, декларанта, национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок и перевозчика при электронном таможенном сопровождении транспортных средств».

Приказ разработан в реализацию статьи 437 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан». Он предусматривает применение технических средств спутниковой навигации (навигационных пломб) для отслеживания перевозок иностранных товаров, перемещаемых по территории Республики Казахстан в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

При разработке приказа учитывались опыт проведения пилотных проектов с применением навигационных пломб, а также проводимая работа на площадке Евразийской экономической комиссии по совершенствованию единой системы транзита товаров. Электронное таможенное сопровождение будет применяться на основании рекомендаций системы управления рисками в отношении категорий иностранных товаров, наименее подверженных риску нарушения таможенного законодательства, ввозимых в адрес казахстанских импортеров, находящихся в «зеленой» зоне.

«Непосредственно электронное таможенное сопровождение будет осуществляться путем навешивания навигационных пломб на грузовые отсеки автотранспортных средств и удаленного отслеживания перемещения автотранспортного средства от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения», — сообщили в КГД.

Внедрение электронного таможенного сопровождения направлено на упрощение таможенных операций при транзите, сокращение времени их совершения и финансовых расходов на транзитные перевозки.