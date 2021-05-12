Подходы к блокчейн-технологиям пересмотрят

Вопросы развития криптоиндустрии на повестке дня в правительстве.

В правительстве рассмотрели вопросы развития криптоиндустрии и блокчейн-технологий. Как сообщает пресс-служба главы кабмина РК, на совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова были систематизированы предложения, которые станут основой Дорожной карты по развитию вышеуказанных технологий.

По данным Кембриджского Центра Альтернативных Финансов Казахстан уже занимает четвертое место в мире по вычислительным мощностям оборудования для добычи цифровых активов. На сегодняшний день на рынке Казахстана из всего разнообразия компаний, работающих в сфере криптоиндустрии, инновационных финансовых инструментов и в смежных областях, представлены только компании, занимающиеся майнингом.

Для дальнейшего развития цифровой отрасли в этом направлении предлагается пересмотреть подходы в рамках реализации пилотного проекта: реализация криптобирж на базе МФЦА, разработка и утверждение регламента пилотного проекта по механизму взаимодействия криптобиржи с казахстанскими банками и физическими лицами, рассмотрение необходимости по совершенствованию законодательства по деятельности криптобирж.

По мнению специалистов, в регулируемой среде рынок цифровых активов станет более организованным и прозрачным, появится возможность более точно оценивать рынок и проводить аналитику, занять лидирующие позиции на рынке криптовалют в регионе, обеспечивая стандарт регулирования, сопоставимый с международными требованиями.

В ходе совещания были учтены предложения и замечания Национального банка, Агентств по регулированию и развитию финансового рынка, финансового мониторинга, Международного финансового центра и анализа (МФЦА), Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане, а также заинтересованных государственных органов.

Алихан Смаилов поручил дополнительно проработать и согласовать отдельные аспекты функционирования криптобиржи в МФЦА с учетом операционных, правовых рисков и рисков мошенничества, а по итогам совместной работы внести согласованный вариант Дорожной карты на утверждение в правительство РК.