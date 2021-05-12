Все школьные учебники переведены в электронный формат

Электронный каталог включает более 12 тысяч видеоуроков и 3,8 тысяч электронных учебников.

Казахстанские ученики и преподаватели теперь могут пользоваться электронными учебниками — все школьные издания перевели в цифру. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали — все электронные учебники для учеников с 1 по 11 класс размещены на сайте Министерства образования и науки, передает Sputnik.

Также сформирован каталог, который включает более 21 тысячи цифровых ресурсов, среди которых — порядка 12 тысяч видеоуроков.

Берик Уали добавил, что с отечественными издательствами проработаны вопросы по передаче прав на безвозмездное пользование электронными учебниками.