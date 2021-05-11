Все движение нефти в РК оцифруют

Также планируется увеличить частоту проведения e-аукционов на недропользование.

В ходе брифинга на площадке СЦК вице-министр энергетики РК Жанат Жахметова рассказала об итогах проведения онлайн-аукциона на право разведки и добычи углеводородов и о цифровизации топливно-энергетического комплекса Казахстана. По словам вице-министра, ведомство планирует инициировать в законодательство поправки, предусматривающие увеличение частоты проведения электронных аукционов по предоставлению права на разведку и добычу более чем два раза в год.

23 декабря 2020 года состоялся первый онлайн-аукцион по предоставлению права на разведку и добычу, а 23 апреля текущего года прошел второй — по 8 участкам общей площадью более 2 тыс. кв км. По итогам вторых торгов сумма подписного бонуса превысила первоначальный стартовый бонус в 13 раз и составила 9,3 млрд тг. По итогам двух аукционов в министерстве были разработаны предложения по улучшению процесса их проведения. В частности, планируется инициировать поправки, предусматривающие гарантийный взнос в размере стартовых подписных бонусов; в случае отказа победителя — предоставление права приобретения второму участнику; снятие ограничения на проведение аукционов два раза в год.

«Это позволит нам увеличить конкуренцию и частоту проведения аукционов. Эти поправки были инициированы после проведения двух первых аукционов, чтобы создать максимальную прозрачность и транспарентность для участников. В данный момент они еще не прошли необходимые процедуры согласования, в ближайшее время мы начнем обсуждать их с отраслевыми сообществами», — отметила Жанат Жахметова.

Получив право на недропользование, инвестор подписывает договор об аренде земли с местным исполнительным органом. Перед разработкой проектного документа каждый недропользователь обязан провести общественные слушания с участием местного населения. Так как аукционы проводятся онлайн и анонимно, участники не видят друг друга. Эта информация недоступна и для специалистов министерства энергетики, которое курирует проведение аукционов.

Вице-министр подчеркнула, что работа по запуску и проведению электронных торгов проводилась в рамках цифровизации энергетического ведомства. В частности, министерство активно работает по 6 проектам, в их числе — создание электронного аукциона, создание и внедрение информационной системы учета нефти и газового конденсата.

Завершена работа по проектам нефтегазовых компаний — «Интеллектуальное месторождение» и переход на увеличенный межремонтный период на НПЗ нацкомпании «КазМунайГаз», «Цифровой рудник» нацкомпании «Казатомпром». По проекту энергетической компании KEGOC «Автоматизация управления режимами Единой электроэнергетической системы Казахстана» работы пока продолжаются.

Жанат Жахметова напомнила, что министерством автоматизировано три госуслуги: переход права недропользования и объектов, связанных с правом недропользования; заключение контрактов на недропользование по углеводородам и добыче урана и дополнительных соглашений к контрактам на недропользование по углеводородам и добыче урана. Вместе с тем планируется автоматизировать разработку плана и графика поставки нефти и нефтепродуктов, оцифровать действующие контракты и дополнения к ним (заключенные до 2018 года) для дальнейшего мониторинга выполнения обязательств лицензионно-контрактных условий и полностью перевести отчетности в электронный формат. Всего Министерство энергетики оказывает 23 госуслуги, из них 22 — в электронном формате. В I квартале 2021 года было оказано 737 госуслуг, из них 691 — в электронном формате, 46 — в бумажном.

Министерством проводится работа по шести проектам в рамках первого направления «Цифровизация отраслей экономики». Это: «Создание электронного аукциона по предоставлению права на недропользование»; «Создание и внедрение информационной системы учета нефти и газового конденсата» и четыре проекта различных организаций нефтегазового комплекса. По трем проектам работы завершены: внедрение проекта «Интеллектуальное месторождение» (АО НК «КазМунайГаз»); внедрение проекта «Цифровой рудник» (АО «НАК «Казатомпром); переход на увеличенный межремонтный период на НПЗ РК (в том числе автоматизация системы ТОРО) (АО НК «КазМунайГаз»). По проекту «Автоматизация управления режимами Единой Электроэнергетической Системы Казахстана» (АО «KEGOC») работы продолжаются.

Что касается Единой государственной системы управления недропользованием, то она функционирует с 2014 года и является инструментом по предоставлению отчетности для недропользователей. В этой системе осуществляется мониторинг исполнения лицензионно-контрактных условий и собирается оперативная информация по добыче, транспортировке и переработке нефти. На сегодняшний день в ЕГСУ зарегистрировано 147 недропользователей. В рамках ЕГСУ реализованы: сводная заявка для получения данных от МИО (автоматическое объединение и формирование Плана поставки СНГ) и формы для сдачи отчетов в электронном виде. Реализовано 10 типов интеграций, включая мониторинг цен сжиженного нефтяного газа, разрешение на недропользование, SDU, ЕРСОП. Автоматизировано три госуслуги министерства: переход права недропользования и объектов, связанных с правом недропользования; заключение (подписание) контрактов на недропользование по углеводородам и добыче урана, заключение (подписание) дополнительных соглашений к контрактам на недропользование по углеводородам и добыче урана. В рамках этого проекта планируется работа по автоматизации функций министерства: автоматизация плана и графика поставки нефти и нефтепродуктов; оцифровка действующих контрактов и дополнений к ним (заключенные до 2018 года) для дальнейшего мониторинга выполнения обязательств лицензионно-контрактных условий; полный переход отчетности в электронный формат.

На сегодняшний день в соответствии с Реестром госуслуг МЭ РК оказывает 23 государственные услуги, из них в электронном формате оказываются 22 государственных услуги. Как ранее уже было отмечено, в 2020 году три госуслуги переведены в электронный формат. Таким образом, сейчас 96% госуслуг оказывается в электронном виде. Задача министерства — максимально автоматизировать госуслуги, а также продолжать работу по выявлению скрытых государственных услуг. Количество оказанных госуслуг в 2020 году — 3409, из них в электронном формате — 3143 (92%), в бумажном формате — 266 (8%). Количество оказанных госуслуг в I квартале 2021 года — 737, из них в электронном формате — 691 (94%); в бумажном формате — 46 (6%). Также Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК будет разработан национальный проект «Цифровой образ жизни». Со стороны Министерства энергетики дополнительно было представлено несколько проектов.

«Это инфраструктурные проекты наших компаний, каких как „КазТрансГаз“. Будут продолжены работы по автоматизации электроэнергетической системы на базе „Kegoc“, а также по развитию единой государственной системы управления недропользованием», — рассказала спикер.

Также совместно с Азиатским Банком Развития ведется работа по разработке концепции «SMART GRID». Говоря о плюсах от автоматизации формирования плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Казахстана, Жанат Жахметова отметила, что в первую очередь это транспарентность, а также оставление цифрового следа. Кроме того, она рассказала об информационной системе учета нефти и газового конденсата. Подписан приказ о запуске пилотного проекта ИСУН. Позже система будет запущена в промышленную эксплуатацию. Таким образом создается цифровая платформа, где будет обеспечиваться сбор информации через приборы учета, которыми оснастят объекты нефтегазовой отрасли. Приборы учета будут автоматически передавать данные в режиме реального времени. Основная задача ИСУН — подключить объекты нефтегазовой отрасли к данной системе и охватить всю информацию по добыче, транспортировке, переработке и экспорту нефти. Утверждена генеральная схема оснащения приборами учета. В пилотном режиме сегодня подключены три нефтедобывающие организации, четыре нефтетранспортные организации и три нефтеперерабатывающих завода.