ЕНТ полностью перевели в электронный формат

6 мая стартовало Единое национальное тестирование, с результатами которого можно участвовать в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта.

В этом году ЕНТ впервые проводится в электронном формате. На ЕНТ для поступления в вузы на грант зарегистрировались более 120 тыс. человек, из них в первый день тестирование будут сдают порядка 8 тыс. выпускников. Абитуриенты могут сдать ЕНТ два раза, при этом они сами выбирают дату и время тестирования. Для участия в конкурсе на получение государственного образовательного гранта поступающие могут предъявить сертификат с лучшим результатом. Это увеличивает шансы претендентов на присуждение гранта.

«Каждый может сдать тестирование два раза и представить сертификат с лучшим результатом для участия в конкурсе на госгрант. Кто-то посчитает, что достаточно один раз сдать ЕНТ, это уже на усмотрение каждого участника. В этом году калькуляторы доступны для детей в самих компьютерах. У каждого участника есть отдельный компьютер, отдельное место. Он может пролистывать, переходить с вопроса на вопрос, не теряет время, как раньше, на закрашивание. Созданы беспрецедентные условия, чтобы дети могли без ажиотажа сдавать Единое национальное тестирование», — рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Электронный формат тестирования является наиболее прозрачным, удобным и практичным. Еще одно преимущество такого формата — результаты можно узнать сразу после его завершения. Набранное количество баллов будет выведено на экран. Также участник ЕНТ сразу увидит вопросы, на которые дал неправильные ответы. В случае несогласия с итогами тестирования абитуриент, не дожидаясь следующего дня, на месте может подать электронное заявление на апелляцию.

«Сейчас ЕНТ претерпевает большие и хорошие изменения. Мы эти планы начали реализовывать с 2019 года. Мы решаем сразу несколько задач. Первая– это снижение эмоционального напряжения, стресса для выпускников. Второй — прозрачность, академическая честность. Третье — это, в конце концов, удобство для детей. И четвертое, конечно, вопросы обеспечения открытости самой процедуры тестирования и изменение содержания вопросов. Они сейчас больше направлены на функциональную грамотность», — отметил Асхат Аймагамбетов.

Количество предметов тестирования остается прежним — три обязательных и два на выбор. Число тестовых заданий — 120, из них по истории Казахстана — 15, по математической грамотности — 15, по грамотности чтения — 20 и по двум профильным предметам по 35 заданий. На тестирование в общем отводится 4 часа (240 минут). При этом участники ЕНТ максимально могут набрать 140 баллов.