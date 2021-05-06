Казахстанцы могут оплатить различные налоги и платежи в одном приложении

В КГД рассказали о eSalyq Azamat.

Как сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, в мобильном приложении eSalyq Azamat в Налоговом кошельке реализован сервис по оплате налогов. Он позволяет физическим лицам оплатить налоги путем самостоятельного выбора реквизитов: кода бюджетной классификации (КБК), кода назначения платежа (КНП), кода органа государственных доходов или органа местного самоуправления (ОГД/МСУ), суммы.

Помимо основных налогов физических лиц (налог на имущество, земельный и на транспортные средства), предоставлена возможность оплаты налогов с предпринимательской деятельности, таможенных платежей, государственной пошлины, сборов, а также административных штрафов, платежей за приватизацию, продажу земли и другие.