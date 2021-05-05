На рынке безнала продолжается «ралли»

Зафиксирован двукратный рост за I квартал текущего года.

Аналитический центр АФК представил обзор статистики по безналичным карточным операциям за первый квартал 2021 года. Инфраструктура платежей (в первую очередь — мобильных), созданная финансовыми организациями за последние годы, а также карантинные ограничения и благоприятный регуляторный режим позволили рынку продемонстрировать бурный рост в сегменте безналичных транзакций, в том числе — P2P-переводов между физлицами.

Безналичные платежи продолжили «взрывной» рост: объем безналичных транзакций в первом квартале вырос в 2,2 раза до 12,5 трлн тенге. Очевидно, что пандемия Covid-19 и удобство продукта сформировали привычку платить безналом. На этом фоне доля безналичных операций увеличилась с 59,8% до 74,3% (г/г). При этом транзакции в интернете в первом квартале текущего года составили 10,2 трлн тенге, или 81,9% всех безналичных транзакций.

Алматы приближается к полному переходу на безнал — его доля выросла до 85% с 71%. Темпы прироста кредитных карт в обращении (+77% г/г) в два раза опережают соответствующий показатель дебетных (+38% г/г). При этом превалирующими по количеству остаются дебетные карты (37,9 млн vs 12,1 млн). Соответственно, количество дебетных карт в обращении на 100 жителей страны составляет 201 единиц, кредитных — 64. Регионы страны используют потенциал роста оплат по безналу: доля безналичных оплат впервые стала превалирующей во всех областях страны.

Вместе с тем, определенная доля этих переводов может приходиться на «серый» сегмент платежей микро- и малого бизнеса, предназначенных исключительно для некоммерческих транзакций между физлицами. Тем не менее, это не отменяет их позитивного влияния на экономику — ускорения денежного оборота, снижения удельных затрат на финансовые операции, подготовки «почвы» для введения всеобщего декларирования доходов в 2025 году, и соответственно, сокращения теневой экономики.

Между тем ряд недавних инициатив, нацеленных на отслеживание и налогообложение доходов предпринимателей по мобильным транзакциям физлиц, могут оказать сдерживающее влияние на указанный рост безналичных платежей. Однако удобство и безопасность продукта, законодательная защита прав потребителей (через получение фискального чека), безусловно, перевешивают воспринимаемые в настоящий момент риски. При этом фискальные органы заверяют, что некоммерческие мобильные переводы рядовых граждан облагаться налогом не будут.