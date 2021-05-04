Студенты МУИТ создали аналог Amazon Go

Подведены итоги юбилейного фестиваля инновационных идей «IT Fest 2021».

IT Fest — это перезагрузка ежегодного фестиваля HackDay, существующего с 2011 года. В этом году за призы боролись более 1000 человек, 450 команд. Среди конкурсантов были школьники, студенты казахстанских и зарубежных вузов, работающие специалисты. До финала дошло около 200 проектов, которые и были представлены на итоговом мероприятии 29 апреля.

Одна из ярких презентаций была представлена в секции «Готовые решения». Команда, куда вошли обучающиеся на 4-м курсе студенты МУИТ, презентовала проект «Take& Go — магазин без продавца», который является аналогом Amazon Go. Это магазин нового поколения, который работает не только без продавцов, но и без касс и наличных денег, что особенно важно в период пандемии.

Про принцип работы Take& Go рассказал один из разработчиков, Окжетпес Валиханов: «Покупатель скачивает приложение, регистрируется и подвязывает карту. При входе в магазин он авторизуется с помощью QR-кода из приложения. В магазине есть две камеры — первая для распознавания пользователя, вторая — для распознавания товаров, которые взяты с полки. Эти данные камеры отсылают на сервер. Сами полки автоматизированы, в них встроены весы и при каждом изменении веса полки также отсылают информацию на сервер. После этого все отправленные данные обрабатываются, и в реальном времени формируется корзина продуктов и общая сумма. Если покупатель возвращает товар на полку, товар исчезает из виртуальной корзины. При выходе из магазина с карты автоматически списываются деньги за те продукты, которые взял покупатель.

Проект полностью завершен, имеется прототип, и при наличии инвестора возможно открыть реальный магазин.

Всего в секции «Готовые решения» было представлено 35 проектов, в том числе — автоматизированная платформа для подготовки к поступлению в зарубежные ВУЗы и сервис аренды и проката без залога.

Большой интерес среди участников вызвала задача от Благотворительного фонда «Halyk». Решение задачи позволило бы волонтерам, работающим в отдаленных регионах, оперативно обрабатывать различные данные. Один из таких проектов, выполненных командой Asturias, по достоинству завоевал первое место.

«Фестиваль предоставляет всем участникам возможность в короткие сроки в мощной творческой обстановке реализовать свою собственную идею или влиться в интересный проект, а представителям бизнеса дает возможность привлечения новых талантов к сотрудничеству. Количество участников с каждым годом растет», — говорит ректор МУИТ Раиса Ускенбаева.