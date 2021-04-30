В Кыргызстане хотят реорганизовать IT-госпредприятия

Такая мера поможет сократить административный персонал и привлечь на работу больше программистов, что позволит выпускать качественные продукты и использовать их на рынке, считают власти.

Планируется оптимизировать государственные IT-предприятия, объединив их в одно централизованное. Об этом заявил заведующий отделом цифровой трансформации аппарата правительства Кыргызстана Таалай Байтереков в рамках брифинга «Планы правительства в IT-сфере после увольнения глав пяти предприятий». По его словам, такая мера поможет сократить административный персонал и привлечь на работу больше программистов, что позволит выпускать качественные продукты и использовать их на рынке. Сейчас постановление правительства проходит процедуру согласования в государственных органах, пока неизвестно, какая форма собственности будет избрана, передает Sputnik.

«Планируется, что централизованное госпредприятие будет наделено полномочиями оператора электронного управления как держателя системы идентификации государственного ресурса, системы межведомственного электронного взаимодействия „Тундук“, оператора интеграционного шлюза, по которому мы взаимодействуем с органами стран-членов ЕАЭС, а также другими функциями, которые будут носить стратегический характер», — рассказал Байтереков.

Все пять предприятий создавали системы, которые не были связаны между собой и «тянули одеяло в разные стороны». По словам Байтерекова, из-за такого подхода населению сложнее пользоваться сервисами, разработанными госпредприятиями, граждане вынуждены сталкиваться с электронной бюрократией.

«Каждое предприятие живет в своем мире, нет единого поля, пространства. Для населения нужны одно приложение, одна точка доступа, чтобы взаимодействовать со всеми госорганами. В таком случае у кыргызстанцев не будет необходимости запоминать множество паролей и скачивать сразу несколько приложений», — отметил он.