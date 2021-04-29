В РК появится новейшая IT-система для стабильной работы корпоративных сервисов внутри любой филиальной сети

Citrix SDWAN 110 позволяет создавать легко масштабируемую, безопасную сетевую инфраструктуру.

DIS Group KZ, дистрибутор Citrix в Казахстане, представляет новую модель устройства для создания программно-определяемой глобальной сети Citrix — Citrix SDWAN 110. Устройство позволяет создавать легко масштабируемую, безопасную сетевую инфраструктуру, устойчивую к сбоям. Оно отлично подойдет бизнесу, имеющему сеть филиалов, территориально разобщенные розничные точки продаж, и пользователей, работающих удаленно из дома.

«Citrix SDWAN 110 — прекрасное решение для компаний, которые стремятся к простоте в ИТ, — объясняет Канат Абиров, генеральный директор DIS Group KZ. — Устройство позволяет консолидировать сети и их программно-аппаратные элементы (LTE, Wifi, межсетевые экраны) и управлять всем этим из одной точки. Сам Citrix SD-WAN 110 понятен и прост в использовании. Чтобы изменить его конфигурацию, понадобятся считанные минуты».

Такое решение идеально подойдет для бизнеса с большой филиальной сетью, например — АЗС. Там часто случаются сбои с терминалами оплаты из-за территориальной удаленности и плохой связи с банком или головным офисом. Citrix SDWAN позволяет подобного плана вопросы закрыть и добавить отказоустойчивость работы сервисов.

Citrix SDWAN 110 отличается компактностью и небольшими размерами. Благодаря этой особенности устройство можно легко использовать в розничных магазинах, небольших филиалах, банкоматах, вендинговых автоматах или для быстрой организации удаленного рабочего места без значительных затрат на оборудование.

Устройство помогает значительно оптимизировать расходы на связь — оно может использовать недорогие линии широкополосной связи и двойные 4G LTE-подключения (внутренние, через двойную SIM-карту, или внешние через USB-ключ) для поддержки критичных бизнес-приложений. Кроме того, SD-WAN 110 интегрировано с другими решениями Citrix, в том числе — с Citrix Virtual Apps and Desktops.

DIS Group KZ — часть глобальной сети DIS GROUP, эксперта решений в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации на базе технологий признанных мировых лидеров (Informatica, NICE Actimize и других). DIS GROUP проводит консалтинг и внедрение проектов по этим направлениям. Компания основана в 2005 году, за это время реализовано более 200 успешных проектов для компаний промышленного и телекоммуникационного секторов, банков и розничных сетей.