Оплату проезда по SMS в столичных автобусах отключат с мая

Решение принято из-за неоднократных обращений перевозчиков Нур-Султана, которые жаловались на частые сбои связи.

С 1 мая в автобусах Нур-Султана больше нельзя будет оплатить за проезд посредством отправки SMS с кодом транспорта. Решение принято из-за неоднократных обращений перевозчиков города, которые жаловались на частые сбои связи, передает Елорда Инфо.

«Помимо сбоев связи это создает неудобства самим пассажирам. К примеру, возникают случаи, когда оплата посредством SMS проходит с задержкой, либо снимается несколько раз. Также есть много случаев уклонения от оплаты. Так, некоторые граждане оплачивают проезд через отправку SMS только перед проверкой контролерами. Сотрудники департамента транспортного контроля при входе в автобус единовременно фиксируют свыше 30 фактов оплаты проезда с помощью SMS-сообщений на одной остановке. С учетом фактически выполняемых оборотов всех маршрутов, убытки от неуплаты составляют порядка 7 млн тенге в сутки. Это около 216 млн тенге в месяц и 2,5 млрд тенге в год», — рассказал председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов.

С 2018 по 2021 годы оплата посредством SMS и QR-кода в разрезе от общего пассажиропотока столицы составила:

— в 2018 году: доля QR 0,6%, доля SMS 0,4%;

— в 2019 году: доля QR 3,2%, доля SMS 5,8%;

— в 2020 году: доля QR 15,6%, доля SMS 12,4%;

— в 2021 году: доля QR 29%, доля SMS 12%.

«В коллективных обращениях от операторов сотовой связи касательно сохранения SMS-оплаты приводятся аргументы, что среди пользователей общественного транспорта столицы лишь незначительная часть пользуются сотовыми телефонами без возможности выхода в интернет и оплаты через QR-код. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев такими пользователями являются люди пожилого возраста, с ограниченными возможностями и реже — учащиеся младших классов. Для этих категорий граждан предусмотрен бесплатный проезд посредством использования льготных и школьных транспортных карт. Учитывая данные факты, можно отметить, что наибольшая часть пользователей общественного транспорта столицы, использующая оплату посредством SMS-сообщений — это экономически активное население, имеющее смартфоны, и в случае отключения данного вида оплаты оно всегда сможет оплачивать за проезд через мобильные приложения посредством сканирования QR-кода», — говорит руководитель управления цифровизации и государственных услуг Нур-Султана Ботагоз Касабек.