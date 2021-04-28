В Кыргызстане недовольны цифровизацией

Представитель правительства высказался о цифровизации в КР.

Завотделом цифровой трансформации аппарата правительства КР Таалай Байтереков заявил, что процесс цифровизации в Кыргызстане идет очень медленно. Он заверил, что на развитие цифровизации будут брошены все возможные силы и средства, привлечены представители бизнес-сообщества. Спикер выступил в рамках брифинга «Планы правительства в IT-сфере после увольнения глав пяти предприятий», передает Sputnik.

«Цифровизация идет очень медленно, итоги не совсем радужные. На это направление мы бросим все силы и средства, которые можем себе позволить. Будем привлекать бизнес-сообщество, чтобы оно было заинтересовано во вложении средств в автоматизацию определенных сервисов», — отметил Байтереков.

Напомним, на прошлой неделе от должностей освободили директоров пяти госпредприятий при Государственной службе цифрового развития (ГСЦР). На брифинге Байтереков заявил, что причиной тому стало неэффективное управление, из-за которого госпредприятия не смогли выйти на прибыль. По словам представителя правительства, планируется объединить IT-госпредприятия в одно централизованное. Это делается ради того, чтобы оптимизировать работу государственных предприятий в сфере информационных технологий и упростить разрозненные ресурсы для удобства населения.