В Казахстане заблокировали веб-версию соцсети Pinterest

Мобильное приложение социальной сети работает в штатном режиме.

Доступ к интернет-ресурсу Pinterest.com ограничили в Казахстане. Это подтвердили в пресс-службе Мининформации и общественного развития. Доступ ограничен на основании предписаний Минцифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, причина — распространение противоправного контента, который связан с рекламой интернет-казино, передает Sputnik.

«На сегодняшний день все материалы по ссылкам, послужившие основанием для ограничения доступа к интернет-ресурсу, активны, то есть нарушения со стороны интернет-ресурса не устранены», — уточнили в пресс-службе Мининформации.

При этом мобильное приложение Pinterest функционирует в штатном режиме.

«Отмечаем, что этому интернет-ресурсу направлялись письма-уведомления о необходимости удаления противоправного контента», — добавили в МИОР.