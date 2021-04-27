Назначен новый замглавы Холдинга Зерде

Ранее Марлен Сихаев занимал должность руководителя секретариата Комитета горнорудной и металлургической промышленности президиума НПП «Атамекен».

Решением единственного акционера Национального инфокоммуникационного Холдинга «Зерде» на должность заместителя председателя правления Холдинга назначен Сихаев Марлен Айдарович.

Марлен Сихаев - 1986 года рождения, уроженец Алматинской области, обладатель президентской государственной стипендии, международной стипендии «Болашак». Закончил Карловский университет в городе Прага (степень магистр наук).

Ранее занимал должность руководителя секретариата Комитета горнорудной и металлургической промышленности президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», был советником председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». С 2019 года являлся управляющим директором, советником генерального директора корпоративного фонда «Международный технопарк IT-стартапов «AstanaHub».