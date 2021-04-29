«Сбербанк Казахстан» внедрил Oz Liveness для защиты от биометрических атак

Это обеспечит надежность и скорость удаленной биометрической аутентификации.

«Сбербанк Казахстан» внедрил систему защиты от атак на биометрическое предъявление компании Oz Forensics для верификации клиентов. Теперь для прохождения идентификации в банке достаточно пройти по ссылке, включить web-камеру и сделать короткое селфи. С помощью системы Oz Liveness «Сбербанк Казахстан» гарантирует надежность и скорость удаленной биометрической аутентификации.

«Мы рады подключению решения Oz Liveness для реализации защищенной процедуры удаленной аутентификации», — отметил Герасимов Артем, генеральный директор компании Oz Forensics.

«Обновленная процедура удаленной аутентификации позволяет снизить риски и упростить процесс регистрации и открытия счета, особенно в период ограничений, связанных с пандемией. Мы выбрали решение от Oz Forensics как наиболее соответствующее нашим требованиям по безопасности, высокой точности распознавания артефактов и простоте использования для конечного пользователя. Внедрение процедуры Web Liveness не требует предустановки мобильного приложения банка, она может быть пройдена с домашнего ноутбука или через веб-интерфейс банка с мобильного телефона. Сама процедура занимает не более пяти секунд» — рассказал управляющий директор по развитию розничного бизнеса ДБ АО «Сбербанк» Чиканаев Амырхан.