Павел Коктышев назначен CEO Fintech Hub AIFC

В новой должности он продолжит развивать финтех-отрасль.

Павел Коктышев, ранее работавший заместителем председателя правления национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде», начал новый этап в своей карьере, возглавив Финтех Хаб МФЦА. Кайрат Келимбетов представил его коллективу AIFC FinTech Hub и коллегам Astana International Financial Centre.

Павел Коктышев окончил Университет им. Сулеймана Демиреля. В 2012 году он стал сооснователем бизнес-инкубатора MOST, в разное время работал директором Института развития и экономической политики, представителем Global Entrepreneurship Network в Казахстане, верховным комиссаром World Business Angels Investment Forum, был членом сообщества Global Shapers Всемирного экономического форума и предпринимателем, венчурным инвестором.

«Моя задача — продолжить развивать финтех как нашу отраслевую специализацию, где мы достигли уже отличных результатов как страна и как команда (в 2020 году заняли 2 место в рейтинге Startup Genome по показателю самых быстрорастущих экосистем по направлениям Fintech & GovTech) и при этом расширить сферу использования нашей юрисдикции, инструментов и наработок на tech-индустрию в целом», — прокомментировал свое назначение Павел Коктышев.