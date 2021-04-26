Касым-Жомарт Токаев настаивает на трансформации

Президент провел заседание Высшего cовета по реформам.

Под председательством Главы государства состоялось пятое заседание Высшего совета по реформам. В повестку дня мероприятия вошли пять вопросов:

— О разработке национальных проектов доложил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов.

— О трансформации нацпроекта «Цифровой Казахстан» рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

— Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров проинформировал о подготовке нацпроекта по развитию агропромышленного комплекса до 2026 года.

— О внедрении регулирования «с чистого листа» отчитался министр национальной экономики Асет Иргалиев.

— Предложения о реформе правосудия представили председатель верховного суда Жакип Асанов и руководитель администрации Президента Ерлан Кошанов.

Заслушав доклады участников, Президент подробно остановился на перспективах дальнейшей разработки стратегии реформ. По каждому из выступлений Глава государства дал конкретные замечания и поручения. В частности, Касым-Жомарт Токаев указал на недопустимость нагромождения и дублирования национальных проектов, которые должны быть сфокусированы на решении узловых задач, требующих концентрации усилий и ресурсов «здесь и сейчас».

«Важно иметь четкую методологическую базу отбора проектов. Эта база должна учитывать комплексный социально-экономический эффект того или иного нацпроекта, быть понятной, и, конечно же, несубъективной», — зявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что нацпроекты должны быть обеспечены всеми ресурсами и иметь безусловный приоритет при получении бюджетного финансирования. Что касается национального проекта «Цифровой Казахстан», в выступлении были положительно оценены нововведения, представленные в докладе Багдата Мусина. Глава государства одобрил подходы, предлагаемые в концепции развития цифровой отрасли и нацпроект «DigitEL».

Оценивая представленный доклад о регулировании «с чистого листа», Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что стране нужен сильный, конкурентоспособный частный бизнес, способный стать основой национальной экономики и благосостояния граждан.

Министр национальной экономики Асет Иргалиев представил новые подходы в регулировании предпринимательской деятельности. Министерством разработан законопроект по вопросам новой регуляторной политики, направленный на формирование стимулирующих условий для активизации предпринимательской деятельности и привлечения частного капитала в условиях новой экономической реальности.

Так, для снижения административной нагрузки будет законодательно закреплено требование о предоставлении отчетности только в электронной форме с использованием информационных систем, а также автоматизации оценки и управления рисками при отборе субъектов контроля и надзора. В 2022 году будет проведена интеграция информационных систем, по которым предоставляется автоматизированная отчетность. В 2023 году будет обеспечена цифровизация неавтоматизированной отчетности, системы оценки и управления рисками.

«Закладываемые в проект закона нормы должны быть реально работающими. Нельзя допускать выхолащивания, компромиссов, устраивающих регуляторов, но делающих бессмысленной и формальной саму реформу», — сказал Глава государства.

Говоря о правовых реформах, Президент указал на важность последовательной и системной модернизации судебной системы в целях обеспечения беспристрастного и справедливого правосудия. Он также высказался о реформе уголовного процесса, подчеркнув приоритетность работы по обеспечению защиты конституционных прав граждан. Кроме того, Глава государства затронул проблему инвестиционных споров. В данном контексте он поручил Правительству до 1 августа текущего года тщательно рассмотреть вопросы, которые поднял в своем докладе Сэр Сума Чакрабарти. В завершение Касым-Жомарт Токаев отметил, что предстоит большая продуктивная работа по трансформации и модернизации Казахстана.

«Нам нужен качественный рывок, а значит нужна слаженная и эффективная работа, к чему я всех призываю», — заявил Глава государства.