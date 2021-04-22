Платформы и боты с информацией по переходу на ОСИ запустил КазЦентрЖКХ

Компания пытается обработать большой поток обращений от граждан по созданию новых форм управления.

В целях разъяснения норм закона АО «КазЦентрЖКХ», определенный оператором в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, проводит информационно-разъяснительную работу. Обучают и сотрудников акиматов, НАО «Правительство для граждан». Как сообщает СЦК, актуализирован сайт КазЦентрЖКХ Zhkh.kz. Там можно найти все информационные материалы по переходу на новые формы управления — буклеты, брошюры, инфографику, видеоролики.

«Учитывая большой поток обращений от граждан по созданию новых форм управления, запущен Telegram бот, также вопросы могут поступать на платформу Suraqtar.kz. КазЦентрЖКХ оказывает всестороннюю поддержку гражданам по переходу на новые формы управления», — отметил заместитель председателя правления АО «КазЦентрЖКХ» Нурбек Сериков.

Также в рамках переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства разработана обучающая программа. Обучено 394 слушателя, из них на базе ЕНУ — 89 специалистов, 305 в других учебных центрах. Подтвердили квалификацию в Центре сертификации 178 управляющих МЖД.

«Внедрение новых форм управления позволит защитить интересы собственников квартир, нежилых помещений в каждом многоквартирном жилом доме, повысить уровень качества содержания общего имущества объекта кондоминиума, что в целом обеспечит сохранность жилищного фонда», — еще раз напомнил цель кампании представитель оператора.