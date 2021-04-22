Президент принял руководителя Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий

Исламбек Салжанов считает, что разумная налоговая политика позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет страны.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии блокчейна в нашей стране. Исламбек Салжанов рассказал о реализации конкретных проектов, а также о совместной работе с Правительством по созданию благоприятных условий для привлечения международных компаний и инвесторов в данную отрасль.

По словам руководителя Ассоциации, предпринимаемые меры дадут возможность создать значительное количество рабочих мест, а настройка налоговой политики позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет страны. Президент подчеркнул, что государство рассматривает новые технологии в качестве приоритетного направления развития экономики.