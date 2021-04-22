Нотариальным документам будут присваивать QR-код

В перспективе нотариусы откажутся от бумажных архивов.

В Казахстане с 1 июля нотариальным документам будет присваиваться QR-код. Об этом сообщил вице-министр юстиции Азамат Амиргалиев на брифинге в СЦК. А со следующего года в Единой нотариальной информационной системе планируется создание централизованного электронного репозитория для хранения нотариальных документов, передает Kazpravda.kz.

«В перспективе нотариусы откажутся от бумажного архива. С 1 июля текущего года вводится экстерриториальность при оформлении сделок с недвижимостью. Если ранее сделки с недвижимостью удостоверялись у нотариуса по месту ее нахождения, то теперь стороны могут обратиться к любому нотариусу вне зависимости от расположенности», — рассказал спикер.

По его словам, каждому нотариальному действию будет присваиваться QR-код, который является уникальным и обеспечит защиту документа от фальсификации.

«Для удобства населения введены нотариальные действия по равнозначности электронного документа бумажному и наоборот, что позволит гражданам избежать ненужных поездок, пересылок почтой и через курьеров. Теперь граждане и представители юридических лиц вправе получать консультации нотариусов на возмездной основе и по другим вопросам правового характера, не связанным с нотариальными действиями. Определено понятие нотариальной тайны, а также установлен круг лиц, обязанных соблюдать ее», — пояснил Амиргалиев.

Он отметил, что законодательно закреплен орган, рассматривающий жалобы на республиканском уровне.

«Теперь в случае несогласия с решениями дисциплинарных комиссий на местах гражданам предоставлена возможность их обжалования во вновь созданный орган», — добавил вице-министр.