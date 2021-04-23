Прямой эфир: PROFIT Security Day 2021

Трансляция с весенней конференции по информационной безопасности.

23 апреля проходит онлайн-конференция PROFIT Security Day 2021, где обсуждаются вопросы информационной безопасности в Казахстане. Особенно эта тема актуальна в свете всеобщего перехода на удаленку из-за пандемии Covid-19.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:50 — Открытие, приветственное слово

10:00 — Доклад: «Не потерять себя: защита персональных данных». Руслан Абдикаликов, председатель комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК.

10:20 — Панельная дискуссия по ключевым вопросам: Новые стандарты кибербезопасности; Платформенный подход; Целевые атаки: что нового?

11:20 — Доклад: «Сервисы платформы Qualys для ИТ и ИБ». Андрей Новиков, территориальный менеджер по работе с ключевыми клиентами в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии, Qualys.

11:40 — Доклад: «Гипермасштабируемые системы Maestro как инструмент гибкой и мгновенной реакции на изменения в ИТ-инфраструктуре». Андрей Черняков, эксперт по масштабируемым платформам безопасности Check Point.

12:00 — Интерактивный опрос и розыгрыш ценных призов.

12:10 — Доклад: «Безопасность при идентификации пользователей и подписании документов». Жаслан Байгаскин, менеджер продукта Aitu Passport.

12:30 — Доклад: «Технология SD-WAN и архитектура SD-Branch». Елжан Насипов, системный инженер Fortinet.

12:50 — Доклад: «Встраивание безопасности в ИТ-процессы и разработку (DevSecOps)». Павел Сотников, управляющий директор по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Qualys.

13:10 — Интерактивный опрос и розыгрыш ценных призов.

13:20 — Доклад: «SentinelOne. Почему заказчики выбирают антивирус и EDR нового поколения». Илья Осадчий, директор по развитию бизнеса Tiger Optics.

13:45 — Доклад: «Снижение издержек от кибератак с помощью решений EDR и XDR». Кирилл Михайлов, системный инженер Fortinet.

14:10 — Доклад: «Программы-вымогатели в новых реалиях». Дамир Еркин, руководитель направления кибербезопасности KPMG в Центральной Азии.

14:35 — Доклад: «Регуляторная практика обеспечения информационной безопасности промышленных систем». Руслан Исмагулов, вице-президент локального чаптера ISACA Nur-Sultan.

15:00 — Интерактивный опрос и розыгрыш ценных призов.

15:10 — Закрытие конференции.