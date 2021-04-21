В акимате столицы обсудили деятельность «Адалдык аланы»

Цифровизация должна помочь в борьбе с коррупцией.

Заместитель акима столицы Бахтияр Макен совместно с руководителями подведомственных управлений обсудили деятельность проектного офиса «Адалдық алаңы». По словам заместителя акима столицы, в городе практически все государственные органы перевели свои услуги в 100% цифровой формат, передает Елорда Инфо.

«Это сфера безопасности, образования, медицины, ЖКХ. 159 услуг на сегодняшний день оказываются в электронном формате. Я считаю, что это очень удобно. Раньше человек должен был звонить монополистам и узнавать готовы те или иные документы», — отметил он.

Стоит отметить, что практические все столичные школы 100% оснащены компьютерами. Помимо этого, введен безналичная оплата школьного питания. Для обеспечения полноценного видеонаблюдения была проведена совместная работа управлений образования и цифровизации.

Значительные инновации коснулись и области здравоохранения.

«Создан электронный паспорт. То, что мы оцифровали вовремя данные, значительно облегчило процесс вакцинации. Даже если человек приехал из другого региона, в паспорте все видно: история болезни, хроника и т. д. Помимо этого ответственным лицам дали поручение продолжить мониторинг аптек, чтобы знать о запасе лекарственных препаратов. Социальные лекарства не должны быть в дефиците», — добавил Бахтияр Макен.

За первый квартал текущего года проектным офисом «Адалдык аланы» был проведен мониторинг аптек, рассмотрено строительства дорог, безопасность общественных пространств и другие вопросы.