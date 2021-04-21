Теперь у транспортного средства есть электронный паспорт

В национальной системе «Электронный паспорт транспортных средств» будет содержаться техническая информация об автомобилях и сведения о собственниках.

С 1 апреля АО «Национальные информационные технологии» совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК запустило национальную систему «Электронный паспорт транспортных средств» на всей территории Республики Казахстан. Электронный документ будут оформляться на новые и ввозимые автомобили, а на уже зарегистрированные авто — по желанию собственника. Оцифровка информации о транспортных средствах дает возможность отслеживать их жизненный цикл не только в нашей стране, но и на территории Евразийского экономического союза.

Электронные паспорта будут содержать техническое описание транспортных средств, сведения о собственниках, о регистрационных действиях, об ограничениях и обременениях, об уплатах утиль-сборов, таможенных ограничениях и таможенной очистке, а также сведения о дорожно-транспортных происшествиях и прохождении технического осмотра.

По словам председателя правления АО «НИТ» Ростислава Коняшкина, цифровой документ снизит число случаев мошенничества при продаже транспортных средств. Таким образом, существующим и будущим автовладельцам будет обеспечена безопасность и прозрачность сделки: «За счет проверки в центральной базе ЕАЭС появится возможность выявления дублирующих вин-кодов, что позволит предостеречь население от покупки проблемных автомобилей».

По мере эксплуатации автомобиля паспорт транспортного средства будет поддерживаться в актуальном состоянии, а любые изменения — отслеживаться системой. Наличие достоверной информации о транспортном средстве позволит сделать более безопасным процесс продажи или покупки автомобиля для автовладельцев на всей территории стран-участниц ЕАЭС.

Проект реализован в рамках Соглашения о введении единых форм паспорта транспортного средства, подписанного странами ЕАЭС.