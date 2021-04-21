Компьютерный голос сможет озвучивать казахский текст

Это стало возможным благодаря новому проекту ученых Института умных систем и искусственного интеллекта (ISSAI) Назарбаев Университета.

Ученые разработали технологию синтеза речи на казахском языке, или, другими словами, преобразования казахского текста в речь. Технология синтеза — это моделирование человеческой речи, позволяющее компьютеру прочитать любой текст голосом, максимально похожим на естественный. Как подчеркивают разработчики, такой технологии на казахском языке в таких масштабах прежде не существовало, передает Елорда Инфо.

«В Казахстане эта технология может быть использована для людей с особыми потребностями, в виртуальных помощниках и для любых услуг, где необходимо речевое воспроизведение текста. Такая технология — это важный компонент многих приложений, таких как интерактивные виртуальные ассистенты, навигационные системы, системы оповещения, где требуется озвучивание компьютером казахского текста. Технология также может быть полезна для слабовидящих людей, она позволит наладить взаимодействие человека и робота при помощи преобразования казахского текста в аудио. Одной из главных целей нашего проекта было и развитие использования казахского языка в цифровой сфере. До этого мы не встречали подобных готовых синтезаторов казахской речи», — рассказал постдокторант ISSAI Ерболат Хасанов.

Ученые создали две версии компьютерного голоса — мужской и женский, которые могут озвучить казахский текст с верной интонацией и темпом. Во всем мире эта технология широко применяется в таких отраслях как здравоохранение, электронное обучение, голосовые ассистенты. Собранную базу данных, предварительно обученные модели и код разработки проекта ученые предоставляют в открытом доступе. При помощи этого любые организации и компании будут иметь возможность создавать свои проекты.