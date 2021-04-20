В КБТУ открыли Halyk Academy

Новая учебная лаборатория позволит подготовить профильных IT-специалистов.

Развивая высокотехнологичные цифровые сервисы для нужд своих клиентов, Halyk Bank заинтересован и активно работает над созданием сильного кадрового резерва в масштабах станы. Так, в минувшую пятницу в Казахстанско-Британском техническом университете состоялось официальное открытие Halyk Academy — лаборатории и зоны коворкинга, оформленных в дизайне, соответствующем современным молодежным трендам. Таким образом, Halyk Bank совместно с КБТУ запустили инициативу, в соответствии с которой на базе вуза будут готовиться квалифицированные специалисты для банка.

«Финтех — это отрасль бизнеса, которая постоянно и динамично развивается благодаря быстроменяющимся технологиям и техническому оснащению. Соответственно, необходимы хорошо обученные, подготовленные, высококвалифицированные кадры, которые, оканчивая вузы, легко вольются в производственно-технологический процесс. Halyk Bank смотрит в будущее. Поэтому активно развивает проект Halyk Academy. Мы уверены, что вклад в развитие материально-технической базы, подготовку и образование студентов таких вузов как КБТУ и МУИТ, позволит подготовить грамотных специалистов, имеющих практические навыки работы с передовыми банковскими технологиями. Это долговременный проект, который интересен и банку, и вузам, и в первую очередь — самим студентам, которые получают уникальную возможность реализовать свои идеи и инновации в реальные стартапы, а возможно — и в более масштабные IT-проекты для банковской индустрии», — отметил Антон Мусин, первый заместитель председателя Halyk Bank.

В перспективе Halyk Bank планирует стать со-разработчиком одного или нескольких треков учебной программы КБТУ. Уже сейчас в программу обучения включены наиболее трендовые технологии и языки программирования, востребованные на рынке.

«Основная задача любого университета — подготовка востребованных рынку специалистов. Одной из важнейших составляющих высшего образования является практический опыт, получаемый студентами в лабораториях университета и на стажировках в компаниях. Halyk Academy послужит хорошим примером интеграции образования и бизнеса. Учебная лаборатория и коворкинг призваны прививать студентам необходимые практические навыки и знакомить их с технологическим стэком банка. Это позволит студентам быстрее интегрироваться в рабочую среду и уже на стадии обучения ознакомиться со всеми необходимыми технологиями, а также определиться с дальнейшей стажировкой и трудоустройством. Так должны выглядеть современные лаборатории. Возникшая некоторое время назад вместе с Halyk Bank идея создания Halyk Academy сейчас становится реальностью. Как и большинство других IT-проектов, эта идея уходит корнями в традиции нашего технического Альма матер. Мы находимся в начале пути долгосрочного сотрудничества, и я уверен, что развитие Академии будет иметь большие перспективы», — добавил Кенжебек Ибрашев, ректор (председатель правления) КБТУ.