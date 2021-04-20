Российский инвестор реализовал очередной проект ВИЭ в Казахстане

В городе Кентау Туркестанской области завершено строительство солнечной электростанции «Кентау» установленной мощностью 50 МВт.

Проект при поддержке АО «НК «Kazakh Invest» реализовал российский инвестор — Группа компаний «Хевел». Строительно-монтажные работы на площадке начались в апреле 2020 года, в феврале 2021 года станция была введена в эксплуатацию.

На солнечной электростанции «Кентау» установлено более 127 тысяч высокоэффективных гетероструктурных двусторонних солнечных модулей, произведенных по технологии HJT. Двусторонние модули за счет использования тыльной стороны обеспечивают дополнительную выработку электроэнергии на уровне 23-24%, в зависимости от сезонности и погодных условий. Эффективность работы солнечных панелей также усиливают трекерные системы слежения за движением солнца, что дополнительно позволяет увеличить выработку электроэнергии в среднем на 20-25% в сравнении со статическим способом расположения ФЭМов.

Как отмечает инвестор, прогнозная годовая выработка электроэнергии СЭС «Кентау» составит 104 млн кВт*ч/год. Это позволит избежать порядка 52 тыс. тонн выбросов CO2 в атмосферу. При строительстве СЭС было задействовано более 150 человек, для эксплуатации объекта создано 22 постоянных рабочих места. К строительным работам привлекались местные подрядные организации.

Стоит отметить, что Группа компаний «Хевел» является крупным инвестором на территории Республики Казахстан в сфере «зеленых технологий». Компания реализует международные проекты по строительству солнечных электростанций «под ключ» полностью за счет собственных инвестиций. Инвестиционный портфель активов ГК «Хевел» в Республике Казахстан представлен 10 проектами солнечных электростанций суммарной мощностью 288 МВт и годовой планируемой выработкой 500 млн кВт*ч. На стадии завершения находятся еще две солнечные станции: СЭС «Шоктас» 50 МВт и СЭС «Кушата» 10 МВт. В мае 2020 года с участием Президента РК Токаева К.К. введена в эксплуатацию одна из крупнейших в странах СНГ солнечная станция ГК «Хевел» с установленной мощностью 100 МВт. В настоящее время, реализовано еще семь проектов СЭС общей мощностью 148 МВт. Кроме того, в текущем году ГК «Хевел» приступает к реализации еще двух новых солнечных парков в Туркестанской и в Кызылординской областях мощностью 20 МВт каждая.