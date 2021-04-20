Алматинец учит детей истории Казахстана в Minecraft

Такие уроки расширяют представления о школьном предмете и его возможностях.

Учитель истории общеобразовательной школы № 69 в Алматы Болат Мунбаев проводит уроки в Minecraft. Дети строят курганы в онлайн игре, попутно узнавая, что это такое. Сам учитель считает, что подобные уроки как никогда важны в период пандемии, ведь они развивают навыки командной работы и коммуникации, передает Liter.kz.

«Сейчас в период пандемии, когда дети обучаются дистанционно, очень важен принцип интерактивности. Нетрадиционный урок расширяет представления о школьном предмете и его возможностях. Именно поэтому, я решил помочь детям изучить историю на платформе Minecraft», — говорит Болат Мунбаев.

Общение школьников и преподавателя проводится через платформу Discord. Ученики могут работать в парах или в командах.

«Например, им нужно создать определенный мир, а как это сделать, если другой член команды не хочет? Нужно договариваться. В этой методике мы больше делаем акцент на навыках, а не знаниях. Детям интересно, они выполняют задания, изучая при этом материал. Увлекательнее ведь решить какой-то пример в Minecraft, чем просто переписывая из учебника», — заметил учитель.

Сами ученики в восторге от уроков в Minecraft и считают их познавательными.