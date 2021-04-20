vivo представляет фотофлагман X60 Pro

Он обладает выдающимся режимом астрофотографии для съемок ночного неба.

Стартовали продажи флагманской модели vivo X60 Pro, созданной в сотрудничестве с мировым лидером в области оптики и оптоэлектроники компанией Zeiss. Фотофлагман оборудован системой профессиональной стабилизации нового поколения и ультимативным ночным режимом, позволяющим запечатлевать красоту ночных пейзажей.

vivo X60 Pro объявлен официальным смартфоном Чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020. Vivo и УЕФА подписали четырехлетнее соглашение, согласно которому производитель смартфонов стал официальным партнером ЕВРО-2020 и ЕВРО-2024.

Профессиональная съемка. Оптика ZEISS

X60 Pro оснащен камерой, созданной совместно с ZEISS. Она привносит философию компании Zeiss в области обработки изображения и наделяет смартфон невероятным потенциалом. Камера дает возможность для неограниченного творчества при работе с любыми изображениями: исходными или отредактированными, созданными в личных или же в профессиональных целях.

Портретный стиль ZEISS Biotar

В смартфонах X60 Pro воспроизведены почти все особенности объективов знаменитой серии Biotar, в том числе — невероятно высокая четкость элементов в центре кадра и неповторимые детали в зоне расфокусировки. Технологии, используемые в камере фотофлагмана, включают прогрессивную имитацию боке и фирменную «фишку» объективов Biotar — эффект вихревого боке.

Система профессиональной стабилизации 2.0

Основная камера смартфона X60 Pro оснащена обновленной системой профессиональной стабилизации 2.0, обеспечивающей устойчивость при каждом снимке. Система профессиональной стабилизации 2.0 делает возможной стабилизацию изображения по четырем осям, а благодаря увеличенной до f/1,48 диафрагме основной камеры с модифицированной матрицей IMX598 снимать ночные сцены и экстремальные виды спорта стало намного интереснее.

Система 5-осевой стабилизации видео VIS борется с вибрацией смартфона под любым углом. Технология Pixel Shift Ultra HD обеспечивает безукоризненную четкость каждого пикселя при съемке архитектуры, пейзажей и окружающего вас мира в целом.

Ультимативный ночной режим 2.0

Ночные кадры становятся еще лучше. Всего одно касание — и превосходная камера для ночной съемки раскроет миллионы оттенков ночи.

Широкоугольный объектив со встроенным алгоритмом Super Night от vivo помогает запечатлеть впечатляющую глубину ночи, а в панорамном режиме с технологией HDR он позволит преодолеть сложности с контровым светом и слабым освещением. Достаточно всего одного касания, чтобы сделать четкий портрет и передать великолепие ночи благодаря профессиональному 50-мм портретному объективу и алгоритму шумоподавления при объединении нескольких кадров.

Режим длинной выдержки

Считаете, что для качественной съемки требуется дорогая фототехника? Это совсем не так! Благодаря реализованному в смартфоне X60 Pro режиму длинной выдержки можно привнести в реальность немного романтики и искусства, добавив к профессиональным кадрам размытие движения и шлейф огней ночного города.

Профессиональный спортивный режим

Алгоритм, который отслеживает движение, способен сфокусироваться как на отдельном объекте, так и на глазах, лице или теле человека. Благодаря этому можно получать безупречные кадры движущихся объектов. А поскольку дети никогда не сидят на месте, новая функция «Детские снимки» поможет запечатлеть драгоценные моменты.

Функция Cinematic Master. Кинематографический режим

Создавайте отличные кинематографические широкоформатные видео 2.35:1, успевая запечатлеть как можно больше захватывающих моментов своей жизни.

Объемная запись звука тремя микрофонами

Интеллектуальное масштабирование и направленное отслеживание звука благодаря использованию в X60 Pro сразу трех микрофонов. Записывайте только нужные звуки — алгоритмы уменьшают шум ветра и другие посторонние звуки и позволяют качественнее записывать голос.

Безупречный дизайн

Встречайте новое поколение тонких и стильных смартфонов. Толщина элегантного изогнутого 3D-корпуса X60 Pro составляет всего 7,69 мм, а вес — 179 граммов.

Внушительный 6,56-дюймовый дисплей Ultra O вызывает неподдельный восторг. Благодаря крошечной фронтальной камере диаметром всего 3,96 мм дисплей имеет приятный и сбалансированный дизайн, обеспечивая превосходное изображение и новые ощущения при съемке селфи.

Новый дизайн основой камеры — это настоящее произведение искусства! Обратите внимание, как искусно и гармонично расположены камеры — буквально архитектурное совершенство.

Своей элегантной формой X60 Pro продолжает тренд, заданный смартфонами X50 Серии. Смартфон источает уверенность и демонстрирует высокий класс благодаря своим контурам, которые стали еще привлекательнее. Образ завершает изящная окантовка на верхней грани. Изысканность кроется в деталях.

Цвет

Смартфон X60 Pro получил совершенно новый оттенок, навеянный летними красками — нежные голубые и пурпурные тона, пробивающиеся сквозь утренний туман, напоминают о восходе солнца.

Флагманская производительность

Флагманская платформа Snapdragon 870 по всем параметрам превосходит предыдущее поколение (Snapdragon 865), включая прирост производительности на 10% как центрального, так и графического процессоров. Такая высокая мощность дает превосходный результат при повседневном пользовании смартфоном и дарит незабываемые впечатления от игр.

Часть встроенной памяти зарезервирована под использование в качестве оперативной памяти, таким образом смартфон с 12 Гб оперативной памяти фактически имеет на борту 12 Гб + 3 Гб RAM. Запускайте множество приложений без сбоев и задержек.

Частота обновления дисплея 120 Гц + частота отклика 240 Гц

Когда частота обновления дисплея достигает 120 Гц, пользовательский интерфейс переходит на совершенно новый уровень: частота кадров становится выше, видео — плавнее, а визуальные детали — интереснее. Частота отклика 240 Гц буквально меняет опыт игры. Сенсорный экран реагирует гораздо быстрее, позволяя вам доминировать на игровой арене.

UFS 3.1

Смартфоны X60 Pro поддерживают флеш-память стандарта UFS 3.1. Можно без проблем смотреть фильмы и видео в формате Ultra HD и с легкостью копировать огромные файлы.

Сертификаты HDR10+, SGS Eye Care Display, SGS Seamless, Hi-Res

Смартфон X60 Pro имеет сертификат HDR10+ и выводит качество изображения на дисплее на новый уровень. Благодаря наличию у смартфона X60 Pro сертификатов SGS Eye Care Display и SGS Seamless мир для вас заиграет новыми красками. Сертификация звука Hi-Res в смартфоне X60 Pro обеспечивает феноменальное качество звука.