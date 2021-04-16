Приглашаем на Открытые дни Directum!

Ежегодная конференция для эффективных предприятий.

21-22 апреля состоится онлайн-конференция «Открытые дни Directum», посвященная цифровым бизнес-процессам и сокращению затрат предприятий. Центральная тема мероприятия — готовые ИТ-решения и синергия цифровизации. Представители бизнес-сообщества Казахстана поделятся своим опытом цифровой трансформации компаний — расскажут о подводных камнях проектов и эффектах внедрения.

Среди спикеров конференции:

— Абитов Тимур, KAZ Minerals. Как упростить работу со входящими, исходящими и договорными документами холдинга. Минимум кликов — максимум эффекта.

— Никитин Иван, Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. Насколько эффективно управление проектом на основе agile и каких результатов удалось добиться за два месяца? Перевод 200 сотрудников на цифровой документооборот.

— Миршанов Дильшат, МФО KMF. Как выстроить безбумажный документооборот между 15 филиалами? Цифровизация кадровых документов, управления отпусками и командировками.

Участников конференции ждет также круглый стол с участием представителей Idocskz, КазМунайГаз, Мечта Маркет и Siemens. Эксперты обсудят нюансы перехода на электронный документооборот с контрагентами. Отдельный доклад будет посвящен обзору функциональных возможностей интеллектуальной системы управления документами и процессами Directum Qaz, разработанной специально для компаний Казахстана. Полная программа представлена на сайте мероприятия.

Почему вам стоит подключиться к трансляции:

— уникальные кейсы от участников проектов;

— живая демонстрация продуктов Directum;

— материалы конференции только для участников;

— бесплатное участие и удобный онлайн-формат.

Для участия в конференции необходима предварительная регистрация.